Как выбрать женские часы

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(Оцініть статтю!)

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Часы давно превратились в модный аксессуар. С появлением мобильных в них отпала необходимость. Тем не менее люди до сих пор их носят, и речь идёт не про «умных» представителей хронометров, а про обычные модели. Так в чём же секрет?

Пожалуй, у большинства людей на подсознательном уровне отложилось понимание того, что часы — это символ статуса. Всего каких-то сто лет назад, иметь карманный хронометр могли себе позволить единицы. Теперь же это благо доступно всем, вот только архетип уже глубоко въелся в подкорку сознания.

Мало того, появилась целая культура ношения часов, которая напрямую влияет на их выбор. К примеру, знаменитости под каждый наряд имеют свою пару, и могут позволить себе менять хронометры как перчатки. Причём это будет изделия класса «ролекс». Неудивительно, что этим трендом заразились абсолютно все, начиная от домохозяек, выбирающих пару для похода в магазин, заканчивая бизнес-леди, ориентированными только на успех.

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Советы

У нас довольно много советов, которые помогут вам удивить девушку, жену или сестру. Поэтому для большего удобства использования статьи, мы разделили их на несколько блоков, каждый из которых имеет свою специфику.

Цена

Если хотите, купить Rolex, но денег, для этого нет, не тратьтесь на дешёвые хронометры за 300 гривен. Лучше подождите немного. Если же подарок приурочен к определённому событию, то можно задуматься о рассрочке. Но это личное дело каждого. На данный момент интернет-магазин наручных часов в Киеве даёт возможность выбрать и купить подарок, не внося всю сумму, подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Даже при покупке элитного подарка не стоит замахиваться на изделия, которые вам явно не по карману. Трезво оценивайте свои возможности. В идеале цена часов не должна превышать двухмесячную зарплату.

Стиль

В первую очередь, покупая часы, вы должны подумать о том, при каких обстоятельствах их будет носить девушку. Это может быть спортивная модель, если она увлекается бегом или фитнесом. Для деловых леди, в свою очередь, подойдёт классика. Для вечерних раутов нужны совсем другие модели.

Теперь относительно механизма. Он, безусловно, важен, но если девушке не понравится внешний вид, то носить подарок она не будет. Поэтому поставьте это вторым пунктом в списке ваших приоритетов.

Бренд — это тоже стиль. Правильная надпись на циферблате в большинстве случаев гарантирует то, что подарок будет положительно принят. При этом нужно учитывать, что у некоторых бронированных моделей слишком «уникальный стиль». В качестве примера можно вспомнить Patek Philippe, эти часы считаются одними из лучших, но не всем по душе из-за своего внешнего вида.

Важны нюансы

Есть целый ряд нюансов, которые определят удачность вашей покупки. К примеру, если сейчас в моде большие циферблаты, это не значит, что такие нравятся вашей девушке. Обратите внимание на то, какие часы она носит.

Особое внимание нужно уделить размеру её запястья. Иногда большой хронометр, вообще, не вариант. Даже самая дорогая модель в таком случае будет смотреться нелепо. Чтобы такого не было соотносите габариты во время покупки.

Универсальными считаются модели из нержавеющей стали, белого золота, платины. Они подходят ко всему. То же можно сказать относительно часов с чёрным ремешком, коричневый считается простоватым.

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