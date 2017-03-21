как выбрать женское пальто

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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На улице весна, а значит, самое время надеть легкое пальто, которое будет подчёркивать вашу фигуру, демонстрируя достоинства и скрывая недостатки. Но недостаточно купить изделие модного бренда, чтобы выглядеть в нём красивой. Необходимо подобрать такое пальто, которое подойдёт именно вам.

Выбираем пальто по фигуре

Фигура — это главное оружие женщины, и его необходимо использовать с умом. Начнём с того, что плохих фигур не существует в принципе. Если правильно подобрать пальто, то оно сделает вас неотразимой. Мало того, эта тёплая одежда создана для того, чтобы скрывать лишние килограммы, которые накопились за зиму в самых важных местах.

Для стройных и высоких

Итак, если вы правильно питались всю зиму, посещали тренажёрный зал и имеете высокий рост — без колебаний покупайте пальто прямого покроя с поясом. Длина на ваше усмотрение. Если ножки красивые — их можно открыть, если не очень берите удлинённый вариант.

Очень стильно на высокой стройной женщине смотрится пальто с приталенным силуэтом. Большой воротник также будет к месту. Такой покрой был наиболее популярным в 40-х годах прошлого века и до сих пор сохранил свою актуальность. Ещё один неплохой вариант — милитари. Но он идёт не всем, да и чтобы носить такую одежду нужно иметь определённую смелость.

В любом случае, чтобы вы не решили, идеальным вариантом будет выбрать и купить модные женские пальто из шерсти от Nashstyle по доступной цене на интернет-портале, переходите по ссылке и покупайте лучшие изделия от брендов с мировым именем. К главным достоинствам шерсти можно причислить:

отлично держит форму;

не впитывает посторонние запахи;

отлично защищает от холода и промозглой погоды;

обладает большим ресурсом, что позволяет носить шерстяное пальто не один сезон.

Для девушек с формами и небольшим ростом

В действительности, то что мужчинам нравятся модели — глупый миф. У каждого мужчины свой рост, и многие будут чувствовать себя некомфортно рядом с девушкой выше 180. Чего не скажешь про милую девушку с пышными формами и невысоким ростом.

Для такой фигуры нужно покупать пальто с трапециевидным кроем. Длина должна быть немного ниже колена. Подробнее смотрите по ссылке, здесь вы точно найдёте огромный выбор, среди которого сможете выбрать и купить изделие, которое понравится вам и будет отлично смотреться на вашей фигуре. При этом если вы хотите что-то скрыть, покупайте пальто без лишних элементов. Таким образом, можно замаскировать слишком широкие бёдра. Ярких узоров тоже быть не должно.

Для миниатюрных

Идеальный вариант для миниатюрной девушки — вертикально-моделированный принт. Он сделает вас визуально выше, при этом подчеркнув ваши достоинства. Главное подобрать правильный рисунок. К примеру, горизонтальные принты сделают вас ниже и добавят несколько килограмм.

Что делать, если вы стеснены в бюджете

Безусловно, материал, из которого сделано пальто, имеет огромное значение. Именно от его качества зависит носкость изделия, то тепло, которое оно будет сохранять и внешний вид. Но если вы стеснены в бюджете. Можно подобрать что-то попроще, если выбирать по своей фигуре. При этом вы должны учитывать, что замечательный внешний вид такого изделия будет крайне недолговечным.

На первый взгляд — это возможность каждые несколько сезонов обновлять свой гардероб. Возможно, в этом есть определённый смысл. Но мода на пальто не меняется на протяжении последних 50 лет. Конечно, появляются новые тренды, но они не делают классику менее значимой. Поэтому самый лучший способ сэкономить на пальто — это выбрать хороший материал, который прослужит вам не один год. Именно такое изделие вы сможете найти на сайте nashstyle.com.ua, где огромный выбор качественных товаров от ведущих мировых брендов.