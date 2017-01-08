Как взыскать алименты — советы юриста

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Способы взыскания алиментов с семейным юристом

В наше время в Украине существует два способа взыскания алиментов: по согласию сторон (добровольный) и по решению суда (принудительный). Конечно, намного проще, если стороны находят понимание в подобном вопросе и материальные выплаты производятся без всякой нервотрепки и проволочки. В этом случае, между ними заключается письменное соглашение (договор). В обязательном порядке он должен быть заверен нотариально. Только тогда он имеет силу. Если стороны не могут прийти к соглашению по выплате алиментов, то дело передается в суд. В жизни, чаще всего, вопрос по выплате денежных средств решается через суд. Если у вас возникает подобная проблема, то, прежде всего, стоит обратиться к юристу. Юридическую консультацию в Харькове по подобным вопросам лучше получить в нашей компании. Наши специалисты детально расскажут вам ход ваших дальнейших действий.

В какие сроки, и в каких размерах происходит взыскание алиментов

Выплата подобных средств исчисляется с момента подачи искового заявления в суд. И если вам начинают рассказывать, что платить алименты необходимо с момента вступления в силу судебного решения, то это неправильно. Решением суда алименты взыскиваются за настоящее и будущее время. Выплата производится ежемесячно. Размер алиментов зависит от фактических доходов того, кто должен их платить.

Что делать, если алименты вовремя не выплачиваются

Если вы сталкиваетесь с подобной проблемой, то лучше обратитесь за помощью к юристу. Найти хорошего семейного юриста в Харькове вы сможете в нашей юридической компании. Наши профессионалы быстро объяснят вам, что необходимо делать в подобном случае. Посетив нашу компанию, вы узнаете, что если существует долг по выплате алиментов за три месяца (подряд), то их можно погасить способом взыскания с должника его имущества.

Кто должен контролировать процесс выплаты алиментов

Не нужно заблуждаться в том, что контролировать процесс и сроки выплаты алиментов должна исполнительная служба. Если вы так думаете, то заблуждаетесь. Согласно действующего законодательства нашего государства вы самостоятельно должны контролировать этот процесс от начала и до конца. Если случается так, что регулярные выплаты прекращаются, то стоит обратиться в исполнительную службу. Это можно сделать самостоятельно. На это, естественно, необходимо время. Поэтому, лучше, если этим вопросом будет заниматься ваш юрист. Если вы, к сожалению, не имеете подобного специалиста, то обратитесь к нам. Профессионалы нашей компании окажут вам самые лучшие юридические услуги в Харькове . Став нашим постоянным клиентом, вам не нужно будет переживать по подобным вопросам. Достаточно будет связаться с нами по телефону или посетить нас. Найти наши координаты вы запросто сможете, посетив сайт нашей юридической компании. Мы рады будем оказать вам свои услуги и помочь решить различные проблемы, в том числе и по выплате алиментов.