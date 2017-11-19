Как я выбирал металлический стеллаж

Необходимость купить металлические стеллажи появилась после начала расширения площади моего продуктового магазина. Решил заодно заменить все старые, потому что за долгий срок службы они уже утратили презентабельный внешний вид, и модернизировать подсобку. Расчет прост: занимаю площадь по максимуму, чтобы увеличить товарооборот.

Доходы сейчас «оставляют желать лучшего», поэтому задумался о том, где приобрести торговое оборудование подешевле, но и так, чтобы не развалились через полгода или не поржавело. Закупочными работами предпочитаю заниматься сам, чтобы не переплачивать посредникам. Да и 10 лет в торговле уже научили понимать, когда тебе хотят продать ерунду, прикрываясь красивыми описаниями и обещаниями.

Но все оказалось намного сложнее, чем я думал. Поделюсь своим опытом — может, он пригодится коллегам, а заодно предостерегу от неудачных покупок.

Начало: поиск

Сейчас купить оборудование для магазина намного проще, чем раньше, когда я только открывал свой магазин. Раньше надо было ездить, смотреть, разузнавать все у знакомых. А теперь — открывай интернет и ищи по фирмам и каталогам. Оплатил — привезли. Так мне казалось!

Сначала я ввел в поисковик «купить металлический стеллаж в Киеве» и начал бодро просматривать страницы интернет-магазинов. Красивые картинки, скидки, призывы «Купить именно сегодня» и т. д. Нашел несколько подходящий вариантов, начал звонить, чтобы узнать все подробнее и что скрывается за призывами.

Сказать, что я был удивлен, — ничего не сказать. В 3 из 5 компаний мне вообще ничего не смогли сказать вразумительного о товаре, отделываясь дежурной фразой «Вся информация представлена в нашем каталоге, посмотрите там». То есть ребята вообще сами не знают, что они продают и предлагают покупателям. Конечно, такой подход к работе меня смутил, мягко сказано. Как они могут продавать что-то, если сами не в курсе о характеристиках своего товара.

Единственная компания, которая внушила доверие, — «КиевМетСервис». После неудачных звонков их конкурентам я сайт их особо и разглядывал, но видел, что моделей у них много. Вот тут я смотрел: https://kms.com.ua/productions/shelves/, но, наученный, решил выяснить все, как говорится, в лоб. Понравилось, что консультант начал не с ходу продавать «качественные стеллажи», а поинтересовался, для чего они нужны, в каком помещении будут использоваться, какой размер мне нужен и т. д., тогда уже и начал что-то советовать.

Как я покупал стеллажи

Видно, что ребята занимаются этим уже не первый год. Они мне посоветовали сделать металлические стеллажи на заказ, чтобы максимально использовать мое помещение. То есть, чего я и хотел.

На сайте компании предлагаются стеллажи разных видов: для овощей, хлеба, склада и т. д. Мне нужно было несколько из них. Я решил сам не заниматься подсчетами, а вызвать замерщика из компании. Мужчина приехал в строго обговоренное время, что меня немало удивило. Замерил все, что можно было, дал советы, куда что лучше ставить и каких размеров.

Установкой конструкции занимался тоже специалист фирмы, то есть их работа — не только перепродажа стеллажей, но и производство и монтаж. Выполнили все ювелирно, каждый стеллаж теперь стоит на своем месте. Причем обошлось мне все это относительно недорого. Да и сделали, как говорится, на совесть. Магазин открыл после ремонта только 3 недели назад, все устраивает: товара умещается много: и в торговом зале, и в складском помещении. Думаю, такими темпами выручка увеличивается в разы.

В общем, совет мой таков: выбирайте только специалистов, а не тех, кто пытается просто спихнуть товар, который есть у них на складе. Пара наводящих вопросов о проектировании и монтаже сразу дают понять, кому можно доверять.