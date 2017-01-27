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Так званый «кухонный фартук» является незаменимым элементом любой современной кухни. Он представляет собой панель, которая располагается на стене вдоль всей поверхности рабочей зоны (в том числе плиты). Функцией фартука является защита стен кухни от возможных загрязнений, которые неизбежно возникают в процессе приготовления блюд. Конечно же, он может быть чисто утилитарным элементом, а может иметь и особый дизайн, подчеркивающий особенности интерьера помещения. Одним из материалов, который может использоваться для производства фартука, является стекло – оно не только устойчиво к воздействию влаги и пара, но легко моется, а также может стать основой для различных креативных решений.

Преимуществом стеклянного фартука является его практичность в сочетании с необычностью тех дизайнерских решений, которые на его основе можно создать. Можно выбрать матовую или глянцевую поверхность стекла, а также дополнить этот эффект интересной фактурой. Конечно же, выраженную фактурную поверхность будет сложнее мыть, что нужно учитывать при выборе этого варианта. Если вы хотите дизайнерский стеклянный фартук для кухни , цены на такие услуги будут рассчитываться дополнительно.

Фартук можно украсить витражной росписью, фотопечатью, а также поместить под стекло различные предметы (к примеру, для этой цели хорошо подойдут специально высушенные цветы и листья растений, которые сохранят свой цвет), а также фотографии, кусочки текстиля, газетные вырезки и т.п.

Какие преимущества у стеклянного фартука для кухни?

Помимо уже указанных нами особенностей, стеклянный фартук или «скинали» имеет еще ряд преимуществ.

Оптимальное сочетание цены и высокого качества такого декоративного элемента. Экономия времени и сил на установку: стекло устанавливается в виде цельной панели, а также без «обязательной» грязи, которая всегда сопровождает установку кухонного фартука из кафеля. В отличие от плитки, рисунок на кухонный фартук наносится быстро и сохраняется надолго. Нет необходимости в точной сборке элементов, которой требует мозаика, а значит – экономится время. Цвет такой кухонной панели можно выбрать любой – к примеру, заказать изготовление панели в одной гамме цветов с текстилем кухни. Стеклянный кухонный фартук чрезвычайно долговечен и обладает высокой прочностью. Практичность – такой фартук значительно легче мыть как минимум потому, что он, в отличие от плитки, не имеет никаких зазоров, в которые может забиваться грязь. От стекла легче отмыть любые загрязнения, то есть – проще поддерживать его в чистом виде. Глянцевая поверхность стекла может визуально увеличить пространство кухни за счет своего блеска. Стекло – это экологичный материал, который не несет в себе никаких вредных примесей.

Таким образом, стеклянный кухонный фартук станет достойной альтернативой привычному кафельному аналогу. К тому же, такой элемент кухонного убранства еще не приелся, поэтому станет настоящей изюминкой вашей кухни. Не смотря на широкие декоративные возможности, фартук абсолютно практичен, и не доставит вам лишних хлопот.