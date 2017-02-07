Какое постельное бельё лучше — сатин или бязь

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Здоровый, крепкий сон напрямую зависит от качества и правильного выбора постельного белья. Главное, на что нужно обратить внимание, приобретая постельный комплект, это на материал изготовления и на его размеры.

Постельное белье

Сейчас есть множество тканей, из которых изготавливаются спальные принадлежности. Хорошо себя зарекомендовали такие материалы, как сатин и бязь.

Конечно, сатиновый комплект стоит значительно дороже, но он, по сравнению с другими тканями, имеет большой срок службы и, главное, приятный для тела. Он легко выдерживает многократные стирки и высокие температуры. Внутренняя сторона ткани в отличие от лицевой, шершавая. Это обеспечивает хорошее сцепление с матрасом или одеялом. Благодаря этому бельё не соскальзывает во время сна. Важно и то, что сатин отлично сохраняет тепло, а в жаркий день прохладу. Презентабельный вид набора из этой ткани схож с шёлковым, но при этом значительно дешевле.

Что касается бязи, то сразу необходимо отметить, что это 100% натуральный материал. Эта ткань хорошо отстирывается, отлично сохраняет свой первоначальный вид на протяжении долгого времени. Изделие из бязи легко гладится после стирки, рисунок не выгорает под воздействием солнечных лучей. Также данные наборы не садятся при стирке. Важно и то, что эта ткань не накапливает статистическое электричество и не предрасположена к возникновению и размножению бактерий.

Выбирая постельное бельё http://baubay.dp.ua/postelnoe-bele нужно обратить внимание не только на материал, из которого он изготовлен, но ещё и на его размер. Он может быть как велик, так и мал, в таком случае о комфортном сне не может быть и речи. Дело в том, что размер белья разных производителей может отличаться, не редкость, что разница может доходить до 15 см, а это существенно. Поэтому перед покупкой желательно измерить свои постельные принадлежности.

Где искать

Стать владельцем качественного постельного комплекта не является большой проблемой, для этого можно просто посетить интернет магазин домашнего текстиля «Баюбай» baubay.dp.ua.

На его сайте более подробно можно узнать о материале изготовления, размере и производителе того или иного набора. Здесь его можно подобрать по цене, качеству, расцветке и под дизайн своей спальни. Что касается производителей, то можно купить как зарубежные, так и отечественные наборы белья, высокого качества.

Хорошо себя зарекомендовали комплекты компаний Вилюта, Влади, Лелека, которые производятся в Украине. Высококачественная продукция компании Вилюта изготовлена с использованием тканей, выпускаемых в Индии, Пакистане, Китае. Важно и то, что вся продукция фабрики имеет широкий диапазон цен.

Продукция фабрики Влади изготавливается на современном оборудовании, поэтому её качество также на высоте.

Что касается фабрики Лелека, то она известна своей универсальностью. В интернет магазине можно приобрести не только постельное бельё данной фабрики, но и такие товары для дома, как подушки, одеяла. Стоит отметить, что свою продукцию компания шьёт из 100% хлопка.

Правильный выбор спального набора – залог здорового и крепкого сна.