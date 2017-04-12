Какой шуруповёрт выбрать

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Как выбрать шуруповёрт

Шуруповёрт — это инструмент, без которого не обходится ни один ящик инструментов. Дело в том, что он не только быстро закручивает шурупы без каких-либо усилий со стороны владельца, но и выполняет ряд дополнительных операций. К примеру, с его помощью можно легко просверлить дырку в стене. Также существует ряд народных применений вроде размешивания строительных смесей.

Классификация

На рынке можно найти огромное количество инструментов от брендов со всего мира. Условно их можно разделить на профессиональные и бытовые. При этом в данной классификации учитываются следующие параметры:

мощность,

размер патрона,

тип питательного элемента,

дополнительные функции,

комплект поставки и так далее.

Цена, конечно же, также играет немаловажную роль. Профессиональные аппараты стоят гораздо дороже.

Виды шуруповёртов по типу аккумулятора

В зависимости от элемента питания можно выделить три типа устройств:

Li-Ion,

Ni-Cd,

Ni-Mh

Помимо этого, выделяют традиционные электрические, которые питаются от сети. Также можно выделить механические, работающие от применения физической силы.

Самой большой популярностью на рынке пользуются аккумуляторные шуруповёрты. Их главное преимущество — автономность. К тому же заряда хватает надолго. Единственный минус — вес.

Шуруповёрты с аккумуляторами Li-Ion могут пережить три тысячи циклов (зарядка и разрядка). К тому же такие батареи имеют сравнительно небольшой вес, что позволяет с большим комфортом использовать устройство. Приобрести устройства с этим элементом питания можно по ссылке https://abo.ua/akkumulyatornye-dreli-i-shurupoverty/ — сейчас действуют акционное предложение на шуруповёрт Makita.

Аккумуляторы Li-Ion могут эксплуатироваться на постоянной основе без потери производительности. Неудивительно, что профессионалы предпочитают именно их. Чтобы элементы прослужили долго, не стоит их полностью разряжать и заряжать. Запаса в 10—15 процентов будет достаточно для их долгой и беспроблемной службы. Для калибровки нужно как минимум три цикла без перерыва.

Ni-Cd — это аккумуляторы прошлого поколения. Тем не менее они до сих пор занимают значительную нишу рынка. Их цикл составляет порядка 1500 зарядов. Срок годности пять лет. Они отлично чувствуют себя при минусовой температуре. К тому же у них самая низкая цена. Минусы: длительная зарядка, большой вес батареи, память заряда.

Шуруповёрты Ni-Cd необходимо полностью заряжать и разряжать. В противном случае вы сильно уменьшите срок эксплуатации устройства. Хранить аппарат нужно в разряженном состоянии.

Шуруповёрты с аккумуляторами Ni-Mh довольно редки. У них всего тысяча зарядов или что-то около того. У них нет памяти к заряду. Уровень саморазряда — минимальный. Минус — существенный вес.

У устройства на аккумуляторе Ni-Mh практически нет эффекта памяти. Тем не менее если вы долго его не использовали, то лучше сначала провести полную зарядку и разрядить, после чего включить штекер в сеть. При долгосрочном хранении требуется полная разрядка.

Итоги

Безусловно, на аккумулятор необходимо обращать внимание при покупке шуруповёрта, но существует и ряд других параметров, которые были упомянуты выше. Главное, точно определиться с тем, как будет использоваться устройство, и исходя из этого, совершать покупку. Само собой, предпочтение лучше отдавать европейским брендам, но и наши украинские компании в последнее время делают неплохие устройства по доступной цене. К примеру, аккумуляторную дрель-шуруповёрт Днипро-М с элементом питания Li-Ion, работающую на 1350 оборотах в минуту, можно купить за 1299 грн. Класс защиты IP20.