Какую грунтовку выбрать, для чего нужна, виды

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Чтобы добиться хороших результатов нужна подготовка. Всё начинается с разработки проекта, подбора инструментов, покупки материалов и так далее. Но одной из самых важных строительных работ является грунтование. С помощью этой процедуры стены подготавливаются для дальнейшей обработки.

Если пренебречь этим этапом то при поклейке обоев на бумаге будут появляться жёлтые пятна. Мало того, неровности станут ещё более видимыми. Но на этом все недостатки негрунтованной поверхности не исчерпываются. Самым весомым из которых является попадание воздуха в трещины, которые неизбежны на только что отштукатуренных стенах.

Качественная грунтовка позволяет избежать всех этих нюансов. Достаточно нанести её на стены и дальнейшая отделка будет проходить без каких-либо сложностей. Дело в том, что это вещество меняет свойства поверхности. Из-за чего стены становятся идеальными для нанесения побелки, покраски или обоев. Даже перед тем, как класть плитку специалисты выполняют грунтование.

Зачем нужна грунтовка

Главное свойство материала для грунтования — улучшать адгезию. Мало того, это вещество делает поверхность куда более стойкой к разного рода влияниям. При этом выделяют ряд грунтовок, которые можно классифицировать по множеству принципов. К примеру, они могут служить для:

обеспыливания,

заполнения микротрещин,

для снижения пористости или наоборот.

Отдельно хочется отметить защитные свойства, позволяющие избежать коррозии и гниения. Практически все модификации обладают противогрибковым и антибактериальным действием.

Чем чреват неправильный выбор грунтовки

Выбор грунтовочного материала крайне важен. В противном случае вам придётся потратить немало средств на ремонт помещения. Мало того, если применять грунтовочную смесь, которая не подходит для работы в жилом доме, то существует риск нанести непоправимый вред здоровью жильцов.

По своему составу грунтовка напоминает однородную массу, основой состава которой являются полимерные компоненты. Также используются различные наполнители, чтобы добавить ей дополнительных качеств. При этом их применение возможно лишь в качестве первого слоя. Сверху должны наноситься дополнительные материалы. Грунтовка не подходит для лицевой отделки.

Виды грунтовок

Как было сказано выше, смеси для грунтования можно классифицировать по-разному, в зависимости о того, на что опираться, и какие цели преследовать. Тем не менее чаще всего их разделяют по основному компоненту.

Алкидная и акриловая

Алкидная грунтовка относится к разделу специальных строительных материалов. Её используют, когда нужно покрыть деревянную поверхность. При этом поверх можно наносить даже цементный раствор.

Акриловая грунтовка отличается высокой проникающей способностью. Её легко можно отнести к разряду универсальных материалов, так как ею можно покрыть практически любую поверхность.

Глифталевая и колеруемая

Гифталевую грунтовку можно применять только в сухих помещениях. Также она отлично подходит для металла. При комнатной температуре она высыхает за сутки. В свою очередь, колеруемая грунтовка позволяет определить остаточную влажность основы, подробнее об этом можно узнать по ссылке https://sanmarco-vernici.ru/logge.html — данное вещество незаменимо, когда нужно покрасить стены в насыщенные и яркие цвета.

Итоги

Конечно же, существуют и другие типы грунтовки. Узнать о них вы можете на сайте sanmarco-vernici.ru. К каждой грунтовке идёт подробное описание и рекомендации, как её лучше использовать. Заказ делается в один клик. Широкий диапазон цен. Постоянные бонусы для покупателей.