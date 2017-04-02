Каліфорнія побила свій рекорд з виробництва енергії з ВДЕ

23 березня в 11 ранку відновлювана енергія забезпечила 49,2% потреб штату в електроенергії, а загальна частка ВДЕ в цей день склала 33% (186 ГВт.год з усіх 563 ГВт.год).

Влітку 2016 року CAISO вже била рекорд цей рекорд серед усіх штатів: 16 липня енергомережа виробила в 2 рази більше сонячної енергії, ніж у той же день 2015 року. На момент реєстрації рекорду всі види відновлюваної енергії виробили близько 29% всіх потреб штату в електриці.

Однак CAISO також відзначає, що існуючі енергомережі можуть не витримати збільшення навантаження, тому найближчим часом доведеться штучно зменшити потужність вироблення сонячної енергії приблизно на 6-8 тис. МВт.