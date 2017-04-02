Не пропусти
Головна / Екологія / Каліфорнія побила свій рекорд з виробництва енергії з ВДЕ

Каліфорнія побила свій рекорд з виробництва енергії з ВДЕ

в Екологія 02.04.2017 0 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Енергомережа Каліфорнії CAISO повідомила про пік виробництва електроенергії з відновлюваних джерел: 56,7% спожитої енергії були з ВДЕ.

Калифорния побила свой рекорд по производству энергии из ВИЭ

23 березня в 11 ранку відновлювана енергія забезпечила 49,2% потреб штату в електроенергії, а загальна частка ВДЕ в цей день склала 33% (186 ГВт.год з усіх 563 ГВт.год).

Влітку 2016 року CAISO вже била рекорд цей рекорд серед усіх штатів: 16 липня енергомережа виробила в 2 рази більше сонячної енергії, ніж у той же день 2015 року. На момент реєстрації рекорду всі види відновлюваної енергії виробили близько 29% всіх потреб штату в електриці.

Однак CAISO також відзначає, що існуючі енергомережі можуть не витримати збільшення навантаження, тому найближчим часом доведеться штучно зменшити потужність вироблення сонячної енергії приблизно на 6-8 тис. МВт.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments