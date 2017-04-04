Кам’яні хвилі в Австралії нагадують про динозаврів (фото+відео)

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На заході Австралії знаходиться незвичайний геологічний об’єкт – скеля Хвиля, названа так за схожість з величезною морською хвилею: її висота досягає 15 м, довжина – близько 110 м. Гранітна скеля, яка буквально росте з землі, сформувалася приблизно 60 млн. років тому. Потужний гранітний масив, далекий в ту пору від схожості з хвилею, тисячоліттями піддавався хімічному вивітрюванню, ерозії і впливу погодних умов. Під впливом перерахованих факторів поступово віддалявся більш м’який ґрунт, масив обточувався, а продукти вивітрювання змивалися водою і неслися вітрами. Зрештою, скеля набула настільки незвичайну форму і перетворилася на природну пам’ятку, популярну серед туристів.



Особливістю «Хвилі» є стримуюча стіна, яка побудована на півдорозі до популярного об’єкту. Стіна повторює контур скелі і дозволяє зібрати дощову воду в сховище. Побудували її в 1951 році і аналогічні стіни зведені на деяких інших скелях.



Подібний примітний геологічний об’єкт розташований в окрузі Верміліоне (штат Іллінойс, США). Уейв (або Хвиля) також нагадує застиглі хвилі прибою. Але вона, під впливом тих же перерахованих вище факторів (вивітрювання, ерозія, погода), сформувалася вже з пісковика. Фахівці припускають, що процес формування припадав на часи існування динозаврів, тобто на Юрський період.