Картоплю в Північній Америці вживали ще 10000 років тому

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Гранули крохмалю, чий вік становить близько 10 000 років, збереглися на кам’яних знаряддях, знайдених на півдні штату Юта. Аналіз залишків речовини показав, що джерелом крохмалю була «дика картопля» Solanum jamesii. Це рослина — родич сучасної картоплі Solanum tuberosum.

«Дика картопля» зустрічається і сьогодні. У зрілому стані всі частини рослини отруйні, але молоді їстівні коренеплоди, якщо правильно їх приготувати. У Solanum jamesii чимало корисних речовин: цинку, кальцію і заліза в ній більше, ніж у звичній нам картоплі.

323 крохмальні гранули були знайдені в декількох напластованнях культурного шару. Найдавніші знаряддя-зернотерки зі слідами крохмалю налічують близько 10 000 років, менш давні — близько 6 900 років. Це означає, що Solanum jamesii вживали в їжу на цій території протягом декількох тисяч років (можливо, з перервами). Згідно з етнографічними даними, дика картопля в різні періоди входила в раціон багатьох груп індійців, наприклад, апачів, хопі, навахо.

Один із зафіксованих способів приготування такий: висушені бульби перетирали на борошно, з якого пекли хліб. Вчені відзначили, що дикоросла рослина зустрічається в Юті в основному недалеко від стоянок древніх людей. На думку археологів, це може говорити про те, що вперше люди спробували дику картоплю в інших районах, а на територію сучасної Юти її принесли переселенці. Ідентифікувати рослину з крохмальними гранулами дозволили кілька ознак. Головним з них стала характерна форма хілума — центру крохмального зерна, навколо якого відкладаються шари крохмалю. Також важливим був розмір гранули і наявність прямих і не гіллястих поздовжніх борозенок. Не всі знайдені гранули належали дикій картоплі — деякі не мали характерних рис, і археологи віднесли їх до інших рослин.

Зерна крохмалю під мікроскопом, PNAS