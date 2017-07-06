Кавоварки та кавомашини можуть бути небезпечні для здоров’я людей

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Модні ґаджети для приготування кави, настільки популярні сьогодні, можуть бути небезпечні для здоров’я, попереджають учені з Великобританії і Франції. За словами експертів, пар, який виділяється кавоварками та кава-машинами, в поєднанні зі сучасними ізольованими будинками може піддавати людей впливу небезпечних грибкових токсинів.

Фахівці пояснюють, що регулярне приготування кави в спеціальних пристроях призводить до утворення грибка, який росте на стінах будинків, залишаючись непомітним. Токсичні частинки цього грибка можуть потрапляти в навколишнє повітря, яким ми дихаємо, приводячи до розвитку різних захворювань. Ці токсини можуть грати роль у виникненні так званого синдрому хворої будівлі, пов’язаного з тим, що люди, які живуть або працюють у приміщенні протягом багатьох годин, страждають від таких симптомів, як напади астми, кашель, свербіж шкіри і головні болі.

У ході нового дослідження вчені оцінили ризик для здоров’я токсичних часток грибка, зростаючого на шпалерах житлових приміщень. Згідно з отриманими даними, кавоварки та кавомашини можуть створити сприятливі умови для росту і розмноження грибка, виділяючи пар і підвищуючи вологість, що, в свою чергу, сприяє поширенню грибкових токсинів.