Кенію засипало градом (фото)

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Минулого тижня природа приготувала сюрприз для жителів міста Найяеруру у східній Кенії. Прокинувшись одним прекрасним ранком, вони побачили, що за вікном білісінько. Перша думка, яка прийшла в голову кенійцям, була про снігопад. Але насправді субстанція, яка засипала Найяеруру, виявилася дуже рясним градом, повідомило Метеорологічне управління Кенії.



Реакція на погодний феномен була швидкою. Люди вмить схопилися за смартфони і почали розміщувати фотографії снігу в соціальних мережах. Кенійці позували на тлі «засніжених» пейзажів, набирали в руки пригорщі граду і навіть робили спроби кататися на лижах.



Африка представляється нам сонячним і спекотним континентом, де навіть думка про сніг неможлива. Але насправді тут теж іноді йде сніг, наприклад, у Сахарі. У 2016 році піщані дюни пустелі замело хуртовиною, і цей чудовий пейзаж сфотографував супутник «Лендсат-7».