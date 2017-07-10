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Кенію засипало градом (фото)

в Фото 10.07.2017 80 пер.

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Минулого тижня природа приготувала сюрприз для жителів міста Найяеруру у східній Кенії. Прокинувшись одним прекрасним ранком, вони побачили, що за вікном білісінько. Перша думка, яка прийшла в голову кенійцям, була про снігопад. Але насправді субстанція, яка засипала Найяеруру, виявилася дуже рясним градом, повідомило Метеорологічне управління Кенії.

Кению засыпало градом
Реакція на погодний феномен була швидкою. Люди вмить схопилися за смартфони і почали розміщувати фотографії снігу в соціальних мережах. Кенійці позували на тлі «засніжених» пейзажів, набирали в руки пригорщі граду і навіть робили спроби кататися на лижах.

Кению засыпало градом
Африка представляється нам сонячним і спекотним континентом, де навіть думка про сніг неможлива. Але насправді тут теж іноді йде сніг, наприклад, у Сахарі. У 2016 році піщані дюни пустелі замело хуртовиною, і цей чудовий пейзаж сфотографував супутник «Лендсат-7».

 
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