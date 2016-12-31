KIA Niro занесений в «Книгу рекордів Гіннесса» як найекономічніший гібридний автомобіль

В результаті простого підрахунку середня витрата палива на кожні 100 кілометрів шляху склала 3,07 літра. При цьому треба враховувати той факт, що для експерименту був обраний серійний автомобіль KIA Niro без яких-небудь спеціальних доробок.

Нагадаємо, що гібридна силова установка KIA Niro включає в себе бензиновий ДВС з безпосереднім уприскуванням палива об’ємом 1,6 літра і електромотор потужністю 32 кінські сили, який живиться від літій-іонної акумуляторної батареї.

Таким чином, сумарна продуктивність гібридної установки складає 146 кінських сил при максимальному обертовому моменті 265 Ньютон-метрів, який доставляє до ведучих переднім коліс шестиступінчастою преселективною трансмісією з двома зчепленнями.