KIA Niro занесений в «Книгу рекордів Гіннесса» як найекономічніший гібридний автомобіль

Під час експериментального пробігу екіпаж з двох чоловік подолав на KIA Niro відстань від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка (5979,5 км), витративши всього 183,59 літра бензину, тобто чотири рази заправивши бак гібрида паливом.
В результаті простого підрахунку середня витрата палива на кожні 100 кілометрів шляху склала 3,07 літра. При цьому треба враховувати той факт, що для експерименту був обраний серійний автомобіль KIA Niro без яких-небудь спеціальних доробок.
Нагадаємо, що гібридна силова установка KIA Niro включає в себе бензиновий ДВС з безпосереднім уприскуванням палива об’ємом 1,6 літра і електромотор потужністю 32 кінські сили, який живиться від літій-іонної акумуляторної батареї.
Таким чином, сумарна продуктивність гібридної установки складає 146 кінських сил при максимальному обертовому моменті 265 Ньютон-метрів, який доставляє до ведучих переднім коліс шестиступінчастою преселективною трансмісією з двома зчепленнями.
Залишається додати, що на даний момент в модельному ряді KIA присутні 5 «зелених» авто: електромобіль KIA Soul EV (початок виробництва – 2014 р.), гібрид KIA Optima HEV (2011 р., друге покоління – жовтень 2015 р.), гібрид з можливістю зарядки від електромережі KIA Optima PHEV (червень 2016 р.), компактний гібридний кросовер KIA Niro (березень 2016 р.), гібридна модифікація KIA Cadenza (листопад 2016 р.). Керівництво компанії оголосило про те, що до 2020 року має намір довести кількість екомобілів в своїй лінійці до 14, включаючи перший серійний «воднемобіль» марки KIA.
Натхнення: greenevolution.ru