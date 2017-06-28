Kia покаже електрокросовер Niro в 2018 році

Майбутній електрокросовер буде використовувати таку ж силову установку, що і Hyundai Ioniq. Система включає в себе електромотор, що генерує 119 к. с., і літій-іонний акумулятор потужністю 28 кВт. Запас ходу без підзарядки повинен скласти близько 280 км.

Нагадаємо, Kia Niro дебютував у 2016 році. Автомобіль отримав гібридний бензо-електричний двигун від моделі Hyundai Ioniq. При цьому в Kia спростували можливість появи електричної гібридної версії компактного кросовера Stonic, презентованого в червні.