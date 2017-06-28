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Kia покаже електрокросовер Niro в 2018 році

в Авто 28.06.2017 41 пер.

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Запас ходу без підзарядки повинен скласти близько 280 км.

Kia покажет электрокроссовер Niro в 2018 году

Компанія Kia підтвердила, що в 2018 році на ринок вийде електрична версія кросовера Niro.

Майбутній електрокросовер буде використовувати таку ж силову установку, що і Hyundai Ioniq. Система включає в себе електромотор, що генерує 119 к. с., і літій-іонний акумулятор потужністю 28 кВт. Запас ходу без підзарядки повинен скласти близько 280 км.

Нагадаємо, Kia Niro дебютував у 2016 році. Автомобіль отримав гібридний бензо-електричний двигун від моделі Hyundai Ioniq. При цьому в Kia спростували можливість появи електричної гібридної версії компактного кросовера Stonic, презентованого в червні.

 
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