Кільце Сатурна з максимальною деталізацією (фото)

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Фахівці з Американського Космічного Агентства NASA надали на загальний огляд найбільш детальний знімок одного з кілець Сатурна на сьогоднішній день.



Мова йде про кільце B, діаметр якого становить 25 500 кілометрів. Це кільце відноситься до головних кілець Сатурна. Всі кільця цієї групи переважно складаються з водяного льоду і домішок силікатного пилу, причому на частку частинок водяного льоду припадає близько 99%.

На зображенні можна побачити кільце B у приголомшливих деталях завдяки гарному збільшенню. Дане зображення було отримано ширококутною камерою автоматичної міжпланетної станції «Кассіні» 18 грудня 2016 року з відстані 51 000 кілометрів від кілець. Масштаб фотографії складає 360 метрів на 1 піксель.

Ця унікальна фотографія демонструє дуже багату і різноманітну структуру кільця B Сатурна.

Щоб зберегти найдрібніші деталі, це зображення не було опрацьовано. Тут навіть не були видалені численні маленькі яскраві плями, які були створені космічними променями і радіацією заряджених частинок.