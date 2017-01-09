Кількість прихильників Путіна в Європі та Америці продовжує зростати

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Популістські лідери і прихильники Путіна явилися як на лівому, так і на правому фланзі політичного спектру. Марін Ле Пен, Найджел Фараж і Дональд Трамп, що виражали захоплення і підтримку цього «шановного» лідера, можуть служити прекрасними прикладами праворуч. Тим не менш, Європа не може ігнорувати той факт, що лідери центристських і лівих партій також висловлюються за тісніші зв’язки з Росією. У Болгарії незалежний кандидат Румен Радєв переміг у другому турі президентських виборів практично одночасно з молдавським кандидатом Ігорем Додоном. Обидва вони налаштовані проросійськи, хоча і є соціалістичними лідерами.

Особливу тривогу викликають результати виборів у Молдові, яка в даний час, після семи років поглиблення зв’язків з ЄС, виявилася під владою президента, готового відмовитися від діючої угоди про асоціацію з Європейським союзом. Загальною обставиною, що стосується Додона і Радєва, є те, що обидва ці лідера прийшли до влади на хвилі суспільних настроїв, спрямованих проти істеблішменту, які стали результатом постійної корупції і слабкого економічного зростання при колишніх проєвропейських керівниках. Риторика, що оточувала їх тріумф, не надто відрізняється від звинувачень Трампа на адресу «ошуканки Хілларі». Радєв схвалив заяви обраного президента США про розширення діалогу з Росією, стверджуючи, що це «дає нам надію на мирне врегулювання конфліктів в Сирії і в Україні, а також на ослаблення конфронтації».

Новий лідер Болгарії приєднається до вже сформованих опозиційних сил в ЄС, заперечує проти продовження режиму санкцій щодо Росії. Грецький прем’єр Алексіс Ціпрас, італійський Маттео Ренці і угорський Віктор Орбан незмінно висловлювали невдоволення з приводу цього режиму. Тим часом в Естонії Юрі Ратас нещодавно був приведений до присяги в якості лідера центристської партії і прем’єр-міністра коаліційного уряду. Його партія традиційно була проросійською, проте з недавніх пір вона дистанціювалася від своїх зв’язків з Єдиною Росією. Хоча Ратас не висловлював бажання змінити зовнішню політику Естонії, лише час покаже, що буде означати для цієї балтійської країни «найбільший політичний зсув з моменту відновлення незалежності Естонії».

У той час як болгарські та естонські вибори не привернули суттєву увагу в світі, перемога Франсуа Фійона на праймеріз республіканців у Франції відображає більш тривожні зрушення в динаміці відносин між Європою і Росією. Більш консервативний претендент на лідерство в партії може зіткнутися з Марін Ле Пен у другому турі виборів. Фійон, різко контрастує зі своїм колишнім суперником Аленом Жюппе, натякав на об’єднання з Росією в Сирії і є ярим противником економічних санкцій. У квітні він привітав резолюцію французького парламенту, яка закликала до скасування санкцій, характеризуючи їх як «неефективні і стратегічно руйнівні для наших фермерів». На його думку, Європа не може продовжувати застосування санкцій проти Росії, якщо обидві сторони мають намір успішно об’єднати зусилля для боротьби проти «Ісламської держави».

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Якщо образити Росію, вона стає ще непередбачуванішою Що стосується Марін Ле Пен, її захоплення Путіним давно не секрет, і її партія нещодавно підтвердила отримання російського фінансування. У сусідній Німеччини Ангела Меркель повинна захищати свою позицію проти вкрай правої партії «Альтернатива для Німеччини», чий лідер Фрауке Петрі також заперечує проти санкцій щодо Росії.

Отже, що ж все це означає для Європейського союзу? У березні минулого року в ході засідання Ради з міжнародних відносин ЄС прийняв «подвійний підхід», в рамках якого повинні поєднуватися виборчий діалог і продовження санкцій. Мета цього підходу полягала в підтримці єдності ЄС у світлі невдоволення деяких, в основному південних, членів блоку. Однак, сьогодні, по закінченні часу, здається очевидним, що цього підходу недостатньо. Хоча обставини, які призвели до перемоги проросійських лідерів у кожній країні, ні в якому разі не можна назвати однаковими, тим не менш можна побачити динаміку, яка пов’язує їх політичні погляди. В деяких випадках їх ріднить євроскептицизм, в інших – невдоволення істеблішментом. Майже всі вони виникли під впливом економічних негараздів і анти-іммігрантських настроїв. Все більше число лідерів журяться з приводу ефекту, який санкції вплинули на їх власну економіку.

На жаль, реальність така, що більшість з цих держав є найбіднішими країнами Євросоюзу, які відчувають, що «програли» в рамках санкційного сценарію. Це зовсім не означає, що великі держави не зазнали негативного впливу. Так, наприклад, Німеччина і Франція втратили колосальні суми, відповідно 36 і 8 мільярдів євро, від перерваного російського експорту. Традиційно роль цих двох великих держав у мінському діалозі означає, що вони незмінно тверді у своїй позиції щодо пролонгації санкцій, але вибори 2017 року можуть означати різке зміна цього статус-кво.

Настали непередбачувані часи, і ЄС необхідно вирішувати проблеми, пов’язані з зростанням популярності проросійських лідерів. Все більше радикальні тенденції в лівій і правій частинах політичного спектру сигналізують про необхідність відповіді на виклики економічного та міграційного криз. Досі залишається неясним, наскільки далеко буде простягатися зростаючий російський вплив у Європі.

Країни-члени ЄС повинні розуміти, що санкції не призначені для того, щоб принести користь країні, яка їх вводить, а є політичним сигналом тим, хто порушує міжнародне право. Ці санкції служать нагадуванням про те, що російська окупація України не може залишатися безкарною.

Таким чином, пом’якшення цієї позиції не призведе до врегулювання кризи, всупереч твердженням деяких із згаданих лідерів. Економічні образи не повинні стояти на шляху демократії, прав людини, верховенства закону, а також принципу територіальної цілісності, які є скріпними силами єдиної Європи. Нехтування цими цінностями загрожує самій основі, на якій сформований і стоїть Європейський Союз.

Натхнення: inosmi.info