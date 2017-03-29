Кішки люблять людей більше ніж їжу

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Поширена думка про те, що тварини всі егоїсти і терплять людей тільки тому, що б отримати від них їжу. Вчені вирішили це перевірити на кішках, яких вважають найбільш егоїстичними по відношенню до людей і результати виявилися абсолютно несподіваними.



В результаті багатьох експериментів з’ясувалося, що кішкам подобається проводити час зі своїми господарями більше, ніж їсти. Вчені з університету в штаті Орегон (США), взяли 50 котів і кішок, що живуть у притулку для домашніх тварин і на кілька годин позбавили їх їжі, запахів, іграшок і контактів з людьми.

Коли минуло кілька годин такого утримання, вчені повернули кішкам і їжу, і запахи, і іграшки і людину. Причому вони дали тваринам можливість вибору того до чого вони можуть попрямувати першим. 50% котів і кішок вибрали можливість спілкування з людьми.

Виходить, що котам соціальна взаємодія зі своїми співмешканцями важливіша від задоволення харчових потреб.