Китай опублікував список назв корабля для першого польоту на Марс

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В ході онлайн-голосування влада КНР визначили список назв першого корабля для польоту на Марс, передає агентство Сіньхуа.

У фінальний список увійшли наступні назви: «Фенхуан» («Фенікс», «Fenghuang»), «Тяньвень» («Питання до неба», «Tianwen»), «Хосіно» («Марс», «Huoxing»), «Тенлун» («Повітряний дракон», «Tenglong»), «Цилінь» (істота з китайської міфології, «Qilin»), «Чжуцюе» (китайський знак зодіаку Чжуцюе — «Червоний птах», «Zhuque»), «Чжуймен» («У гонитві за мрією», «Zhuimeng») і «Фенсян» («Літаючий фенікс», «Fengxiang»). Всього було надіслано 14,5 тис назв.

КНР планує до 2020 року надіслати з космодрому «Веньчан» ракету-носій «Чанчжен-5», яка повинна вивести на орбіту зонд для дослідження Марса.