Китай переходить на водневі трамваї

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Китайська вагонобудівна компанія CSR Sifang побудує вісім трамваїв з водневими паливними елементами для міста Фошань у провінції Гуандун (КНР).



Для Китаю надзвичайно актуальна проблема забруднення повітря, причиною якого є викиди в атмосферу численних промислових підприємств і вихлопні гази автомобільного транспорту в мегаполісах. Внаслідок важкої екологічної обстановки в повітрі Пекіна практично постійно висить смог, видимий неозброєним оком і представляє серйозну загрозу для здоров’я мешканців.

Щоб поліпшити ситуацію, муніципальна влада міста Фошань у провінції Гуандун має намір перейти на більш екологічний транспорт і придбати вісім водневих трамваїв, які будуть ходити по новій гілці в районі Гаомінь. Протяжність споруджуваної лінії з 20 зупинок складе 17,4 кілометра. Міська адміністрація закупить у CSR Sifang вісім трамваїв, електромотори яких працюють від водневих паливних елементів.

Водневі елементи при русі трамвая заряджають акумулятори, розташовані під підлогою пасажирського салону, а також живлять електродвигуни. Заправка паливних елементів виконується всього за три хвилини. Максимальна швидкість трамваю становить 70 км/год, а в салоні вміщується 285 осіб. Вісім водневих трамваїв, які розроблені спільно з чеською компанією Skoda, вийдуть на лінію до кінця 2018 року.