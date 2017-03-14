Китай переселить понад 170 тисяч людей заради порятунку панд

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Китай продовжує активні заходи по збільшенню чисельності великих панд. На початку цього року уряд КНР ухвалив рішення про створення на південному заході Китаю ще одного національного парку великих панд.

Для цього будуть переселені понад 172 тис. осіб. Парк загальною площею 27134 кв. км буде розташовуватися на території провінцій Сичуань, Ганьсу (північно-Західний Китай) і Шеньсі (Північно-Західний Китай).

Нагадаємо, що за останніми даними, популяція диких великих панд в Піднебесній становить 1864 особини, а в неволі живе ще 471 панда.