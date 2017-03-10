Китай планує побудувати підводну станцію, яка здатна вмістити десятки людей

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Китай планує побудувати підводну станцію, яка може досягти глибини одного кілометра і дозволить розмістити десятки людей, заявив директор лабораторії по створенню пілотованого глибоководного обладнання Янь Кай.



«В той час, як китайський населений підводний апарат «Цзяолун» для досліджень океану може брати на борт лише кілька людей і проводити під водою 12 годин, майбутня станція може важити тисячі тонн і буде здатна залишатися під водою більше двох тижнів, а на її борту будуть перебувати десятки людей», — наводить слова Янь Кая газета «Кецзі жібао».

Він зазначив, що подібна станція може бути обладнана невеликими пілотованими апаратами для досліджень. За словами Янь Кая, для живлення станції в якості варіанту може використовуватися тепловиділяючий елемент (твел), атомний двигун або ще не винайдений вид підводної енергії.