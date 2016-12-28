Китай планує здійснити м’яку посадку на зворотному боці Місяця

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Китай планує до 2018 року здійснити м’яку посадку супутника на зворотному боці Місяця, говориться в «Білій книзі» КНР з космічних досліджень.

Згідно з документом, до 2018 року Китай планує в рамках програми запустити супутник зондування Місяця»Чан’є-4″, який повинен зробити «першу в історії людства м’яку посадку на зворотний бік Місяця», досягнувши там точки Лагранжа L2, де врівноважується тяжіння Місяця і Землі.

Також Китай планує в рамках програми зондування Місяця запустити в кінці 2017 року супутник «Чан’є-5» для дослідження супутника місяця, який повинен буде здійснити посадку на місячну поверхню, зібрати необхідні зразки і повернутися на Землю.

Китайська програма зондування Місяця «Чан’є» включає в себе три етапи: обліт навколо супутника Землі («Чан’є-1» і «Чан’є-2»), посадка на Місяць («Чан’є-3» і «Чан’є-4») і повернення з Місяця на Землю («Чан’є-5» і «Чан’є-6»).

Раніше заступник керівника пілотованої космічної програми Китаю Чжан Юйлінь заявив, що Китай має намір до 2036 року надіслати своїх астронавтів на Місяць. За його словами, Китаю знадобиться 15-20 років, щоб висадити астронавтів на місячній поверхні, використовуючи при цьому розробки країни в космічній галузі.