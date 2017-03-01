Китай створює найпотужніший у світі суперкомп’ютер

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Китайські вчені до 2018 року планують створити, а в 2020 році — ввести в експлуатацію найпотужніший у світі суперкомп’ютер, можливості якого будуть направлені на дослідження в області генної інженерії.



Як розповів куратор проекту Мен Сянфей, продуктивність нової надпотужної обчислювальної машини складе 1 ексафлопс (квінтильон (10 в 18-й ступеня) операцій з плаваючою комою в секунду). Нова машина отримає назву Tianhe-3 і буде перевершувати по продуктивності найпотужніший на даний момент комп’ютер Sunway TaihuLight в десятки разів.

«У поточному році Китай збирається зробити прорив у цьому напрямку, як в плані процесора, так і супутніх технологій. В результаті буде створений прототип надпотужної обчислювальної машини ексафлопсної продуктивності. Фактично ми стоїмо перед новою сходинкою в продуктивності комп’ютерів. Це дозволить КНР швидше, з більшою точністю і широким охопленням вирішувати ряд складних наукових проблем», — сказав керівник проекту.

За його словами, комп’ютер буде використовуватися для аналізу структури і послідовності розташування білків в дослідженнях в області генної інженерії. Сянфей зазначив, що завдяки можливостям нового комп’ютера очікується ряд нових відкриттів в галузі медицини.

Куратор зазначив, що новинку створюють на основі національних технологій, при цьому машина такої потужності почне роботу в повну силу вже в 2020 році, обігнавши, таким чином, введення в дію американського аналога.