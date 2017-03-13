Китай використовує ядерні технології для дослідження далекого космосу

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КНР може задіяти ядерні технології для дослідження далекого космосу, заявив заступник директора Управління з атомної енергетики КНР (CAEA) Ван Іжень.



За його словами, як передає агентство Сіньхуа, в даний момент Китай проводить фундаментальні дослідження щодо застосування ядерних технологій у дослідженні далекого космосу. За словами Ван Іженя, досліджувати розташовані далеко від землі небесні тіла, такі як планети Юпітер і Марс, буде досить важко з допомогою зондів на сонячній енергії.

Він зазначив, що більш доцільно застосовувати ядерні енергорухомі установки.

Раніше повідомлялося, що Китай запустить свій перший зонд на Марс в липні або серпні 2020 року. Раніше науковий співробітник Китайської академії наук Цзі Цзянхуей повідомив, що Китай планує після здійснення першої місії на Марс здійснити посадку зонда на поверхню астероїда 1996 FG3 для взяття проб ґрунту, а також здійснити обліт астероїда Апофіс (Apophis). Крім цього заступник начальника Національного космічного управління КНР У Яньхуа раніше підтвердив плани Китаю по відправці зонда для дослідження системи планети Юпітер і астероїдів навколо нього, про що повідомлялося у «Білій книзі» Китаю з космічних досліджень.