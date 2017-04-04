Китай забезпечить все населення Землі доступом в Інтернет

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Китайське об’єднання космічної науки і промисловості планує забезпечити все населення Землі широкосмуговим доступом в Інтернет. Для цього потрібно буде запустити на орбіту нашої планети 156 малих супутників, які вкриють мережею всю планету і зможуть впоратися з таким амбіційним завданням.



Реалізовувати проект планують за допомогою універсальної супутникової платформи, на базі якої і створять апарати.

«Це буде універсальна супутникова платформа, яку можна порівняти з ходовою частиною автомобіля. Маючи таку ходову частину, можна створити військову машину, так і пасажирський автомобіль або таксі», — пояснив кореспондентам агентства Бей Чао, відповідальний представник Китайського об’єднання космічної науки і промисловості.

Габарити супутників зовсім невеликі, тому Китай зможе швидко налагодити їх серійне виробництво, яке дозволить у разі чого швидко провести заміну апаратів, які вийшли з ладу.

План будуть реалізовувати у три етапи: перший запланований на 2018 рік і передбачає запуск одного пробного супутника, за допомогою якого проведуть випробування технології. В рамках другого етапу будуть запущені відразу чотири супутники, які об’єднають в невелику мережу, а потім протестують їх спільну роботу. До 2020 року планують вивести на орбіту всі 156 супутників, після чого їх запустять і об’єднають в низькоорбітальну супутникову систему.