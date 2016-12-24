Китай задихається від смогу

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

В останні дні багато районів Китаю зіткнулися з проблемою найсильнішого забруднення повітря. Згідно з даними моніторингу, в КНР у владі смогу виявилося 1,88 млн кв км площі території країни.

Станом на середу якість повітря в 50 містах Китаю оцінювалося як «серйозне забруднення». «Червоний» рівень тривоги було оголошено в 28 містах, включаючи Пекін, Тяньцзінь та Шицзячжуан, «помаранчевий» рівень тривоги діяв у 20 містах.

Нагадаємо, в Китаї діє чотирирівнева система попереджень про небезпечні явища. Найвищий рівень небезпеки позначається в ній червоним кольором, за ним ідуть оранжевий, жовтий і синій.