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Китай задихається від смогу

в Екологія 24.12.2016 33 пер.

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В останні дні багато районів Китаю зіткнулися з проблемою найсильнішого забруднення повітря. Згідно з даними моніторингу, в КНР у владі смогу виявилося 1,88 млн кв км площі території країни.

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Станом на середу якість повітря в 50 містах Китаю оцінювалося як «серйозне забруднення». «Червоний» рівень тривоги було оголошено в 28 містах, включаючи Пекін, Тяньцзінь та Шицзячжуан, «помаранчевий» рівень тривоги діяв у 20 містах.

Нагадаємо, в Китаї діє чотирирівнева система попереджень про небезпечні явища. Найвищий рівень небезпеки позначається в ній червоним кольором, за ним ідуть оранжевий, жовтий і синій.

 
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