Китайці планують розробку космічного корабля з ядерним двигуном

Китайська Народна Республіка має намір створити до 2040-го року багаторазовий космічний корабель, який буде використовувати ядерну силову установку.



Як повідомляє видання GBTIMES, Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) представила плани розвитку космічної програми Піднебесної на період з 2017 по 2045 рік. Одним з найбільш амбітних проектів, згаданих в дорожній карті, є новий багаторазовий космічний корабель, який мають намір обладнати ядерним ракетним двигуном (ЯРД).

Детальної інформації про космічний апарат представлено не було.

Ядерний ракетний двигун є різновидом ракетного двигуна, який використовує енергію поділу або синтезу ядер для створення реактивної тяги. У різні періоди вчені пропонували кілька конструкцій ЯРД: газофазну, рідкокофазну, твердофазну (за агрегатним станом ядерного палива в активній зоні реактора).

Схема американського ЯРД NERVA / ©wikipedia

Приблизно в той же період, згідно з програмою розвитку, Китай повинен буде створити багаторазову ракету-носій, яку можна буде використовувати для міжпланетних запусків. Для реалізації такої транспортної системи пропонують використовувати ресурси, добуті на астероїдах. При цьому вже до 2035 року країна має намір повністю відмовитися від одноразових ракет на користь аналогів Falcon 9.

Одним з інструментів підкорення далекого космосу повинна стати ракета-носій, вантажопідйомність якої складе більше ста тонн. Її мають намір створити до 2030 року. Ще раніше — до 2025 року — китайці мають намір побудувати багаторазовий космоплан. До 2020-го КНР хоче істотно розширити свої можливості за рахунок введення в експлуатацію нових ракет сімейства «Чанчжен», зокрема, за рахунок нової і відносно недорогої ракети «Чанчжен-8». Нагадаємо, раніше також повідомлялося про розробки в Китаї перспективною важкої ракети «Чанчжен-9» і твердопаливної «Чанчжен-11».



Старт Чанчжен-5 / ©Росбалт

Кінцевим результатом реалізації всіх аспектів такої програми має стати світове лідерство КНР в питанні підкорення космосу. Варто, втім, відзначити, що немає ніяких гарантій, що терміни реалізації основних етапів амбітного плану не будуть перенесені. Раніше, нагадаємо, ми повідомляли, що NASA виділило 67 млн на іонний двигун для польотів на Марс. Інженери США мають намір створити іонні двигуни, тяга яких буде перевищувати відповідні показники існуючих аналогів як мінімум у декілька разів. Це дасть NASA принципово нові можливості.