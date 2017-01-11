Китайці створили папір, який стійкий до вогню і води

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Вчені з Китаю розробили папір, що не горить у вогні і не мокне під водою. Новий матеріал за своїми характеристиками не має аналогів у світі.

Як зазначає видання «Шанхай жібао», унікальний папір є розробкою групи дослідників на чолі з професором Шанхайського інституту кераміки при Китайській академії наук Чжу Інцзе.

За словами вчених, цей неорганічний папір достатньо еластичний, міцний, не схильний до механічних пошкоджень в екстремальних умовах. Він здатен витримати вплив температури 200 градусів Цельсія.

Структура паперу також дозволяє йому відштовхувати воду навіть у тому випадку, якщо він механічно пошкоджена. На ньому не залишається ніяких слідів при зіткненні з молоком, кавою, соком або чаєм.

Зараз китайські вчені направили запит на отримання патенту на свій винахід. На думку розробників, існує маса варіантів застосування нового матеріалу: від зберігання особливо важливих документів до рекламних щитів на вулицях.