Китайська компанія опублікувала випробування безпілотного таксі (відео)

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Китайська компанія EHang опублікувала відео випробувань пасажирського безпілотного таксі EHang 164. Льотні випробування EHang 164 проводилися в 2016 році. Відео з’явилося в широкому доступі через рік після того, як була представлена концепція безпілотника на виставці CES 2016. У середині минулого року компанія тестувала лише зменшені прототипи апарату. У рамках нових випробувань EHang перевірила маневреність, керованість і можливість виконувати польоти вночі.

Безпілотник EHang 164 виконаний за схемою квадрокоптера, на кінцях кожного з променів якого розміщені два електродвигуни. Останні приводять у рух повітряні гвинти, спрямовані вгору і вниз. Очікується, що таксі зможе перевозити пасажирів загальною масою до 100 кілограмів. Апарат буде розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину і знаходитися в повітрі до 23 хвилин.

У 2017 році компанія має намір провести розширені випробування безпілотного таксі. Вони включать у себе польоти під навантаженням і управління апаратом за допомогою мережі стільникового зв’язку стандарту 4G. Крім того, розробник почне випробування нового центру керування для безпілотних таксі EHang. За допомогою центру оператори зможуть контролювати кілька десятків апаратів.