Китай будує перший в світі «аеропорт для мігруючих птахів» (фото)

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Сучасну архітектуру часто звинувачують в тому, що нові будівлі займають місця природного мешкання тварин. Однак, студія McGregor Coxall представила новий проект будівлі, яка в буквальному сенсі призначена для птахів. Перший у світі міграційний «Пташиний аеропорт» повинен перетворити звалище в Лінгані, Китай в притулок для водно-болотних видів птахів.

«Пташиний аеропорт» міста Тяньцзінь.

«Пташиний аеропорт» — це 60 гектарів водно-болотистих угідь.

Кожен рік понад 50 мільйонів птахів подорожують з Антарктики уздовж Східного Азіатсько-австралійського перелітного шляху, але цим маршрутом все частіше загрожує урбанізація прибережних районів. Сьогодні, кожний п’ятий водоплавний птах зникаючих видів літає саме за цим маршрутом, і їх кількість невблаганно скорочується.

«Транзитна зона» Східного Азіатсько-австралійського перелітного шляху.

Для вирішення цієї проблеми влади Тяньцзіня запросили міжнародних дизайнерів для створення притулку для мігруючих птахів. «Пташиний аеропорт» від McGregor Coxall включає в себе 60 гектарів водно-болотистих угідь, де птахи зможуть відпочити і підкріпитися під час важкого перельоту. Для зрошення заболоченої місцевості буде використовуватися відновлювальна енергія, перероблені стічні води і дощова вода.

Зелені легені міста Тяньцзінь.

Генеральний директор і провідний дизайнер McGregor Coxall Адріан МакҐрегор розповів, що його натхненням проекту стали «чудо природи — перельоти птахів через всю Землю». Пропонований «Пташиний аеропорт» стане притулком для знаходяться мігруючих видів птахів, що знаходяться під загрозою зникнення, а також стане «справжніми новими зеленими легенями для міста Тяньцзінь».

«Пташиний аеропорт» — це величезний парк з безліччю пішохідних та велосипедних доріжок.

Влада міста Тяньцзінь отримає багато переваг від нової зеленої інфраструктури. Адже «аеропорт» довжиною 7 км наполовину буде представляти собою величезний парк з безліччю пішохідних та велосипедних доріжок. Будівництво «Пташиного аеропорту» планується почати в кінці 2017 року, а завершено проект буде в 2018 році.