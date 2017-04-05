Китай неефективно використовує «зелену» електрику

Так, у 2016 році незатребуваними виявилися 20% електрики згенерованої вітряними станціями і 17% — сонячними, повідомляє ekd.me

За підсумками минулого року, обсяг невикористаної електроенергії з вітряних електростанцій зріс ще на 2% — до 50 млрд кВт-год. Причиною проблеми є нездатність енергетиків інтегрувати ВДЕ в національну електромережу.

За оцінками, через низьку ефективність використання «зелених» джерел енергії, китайський енергетичний сектор з 2011 по 2015 рік втратив 51 млрд. юанів (близько $6 млрд). Тобто, якби цей обсяг електроенергії використовувався ефективно, то КНР змогла б за цей період заощадити 430 млн тонн вугілля.

В цілому, в Китаї встановлено практично вдвічі більше вітряків, ніж у США, але через неефективну роботу енергосистеми вони дають менше енергії, ніж у США. Комплексного вирішення проблеми поки не знайдено. Але щоб не допустити зростання масштабів втрат, в КНР можуть прийняти рішення припинити будівництво вітряних і сонячних електростанцій в регіонах, де заземлюється більше 10% електроенергії з ВДЕ і понад 5% — з сонячних електростанцій.