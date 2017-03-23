Китайці показали дуже вузький електрокар (фото)

Китайський автопром в черговий раз здивував своїми розробками. Цього разу інженери Піднебесної створили дивакуватий електрокар.

Новий транспортний засіб створено на базі мопеда. Його габарити складають 2160 х 1270 х 1600 мм. Електромобіль обладнаний електродвигуном потужністю 1,6 к. с., завдяки якому здатний розвивати 36 км/год, Запас ходу на одному заряді — 80 км.

Усередині салону автори розмістили кімнатний вентилятор, електронну панель приладів і мультимедіа.