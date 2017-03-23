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Китайці показали дуже вузький електрокар (фото)

в Авто 23.03.2017 56 пер.

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У Китаї на електромобільній виставці в Цзінані представили дуже вузький електрокар Byvin Xiaozhuangyuan E-Ass.

Китайський автопром в черговий раз здивував своїми розробками. Цього разу інженери Піднебесної створили дивакуватий електрокар.

Новий транспортний засіб створено на базі мопеда. Його габарити складають 2160 х 1270 х 1600 мм. Електромобіль обладнаний електродвигуном потужністю 1,6 к. с., завдяки якому здатний розвивати 36 км/год, Запас ходу на одному заряді — 80 км.

Усередині салону автори розмістили кімнатний вентилятор, електронну панель приладів і мультимедіа.

 

 
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