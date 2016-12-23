Колекція картографа: 67000 карт у високому дозволі (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Колекція картографа Девіда Рамсі містить понад 150000 рідкісних карт XVI — XXI століть. Це настінні, кишенькові, рукописні, дитячі, морські навігаційні карти, атласи та інші картографічні матеріали.

На даний момент оцифровано і знаходиться у відкритому доступі більш 67000 карт у високому дозволі. Найдавніші карти датується 1550 роком.

На сайті Девіда, є спеціальний додаток , завдяки якому можна накласти на стару карту сучасну і побачити, як змінювалися назви міст, вулиць та інших об’єктів.

Колекція карт Девіда Рамсі є однією з найбільших в США.