Коли на Землі відбулася киснева катастрофа?

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Геологи назвали терміни настання кисневої катастрофи на Землі. На їхню думку, глобальна зміна складу атмосфери планети відбулася 2426-2460 мільйонів років тому.

До своїх висновків учені прийшли, провівши датування магматичних порід з Південної Африки. У досліджених зразках за допомогою уран-свинцевого методу автори виявили хімічні свідоцтва різкого підвищення вмісту кисню в стародавній атмосфері, що відповідає, на думку вчених, термінам настання кисневої катастрофи.

В цей час, приблизно 2,45 мільярда років тому, планета була майже повністю вкрита льодом і снігом (полярні шапки поширювалися майже до екватора), а гідросфера була практично ізольована від атмосфери.

Раніше вчені вважали, що киснева катастрофа сталася приблизно на сто мільйонів років пізніше, ніж припускає нове дослідження. У роботі, опублікованій в травні 2016 року в журналі Nature Geoscience, причиною збагачення киснем атмосфери планети геофізики назвали тектонічну активність.