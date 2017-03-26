Компанія AIRBUS представила літаючий автомобіль (відео+фото)

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Якщо точніше, це навіть не автомобіль, а скоріше якийсь транспортний модуль. Розробники з компаній Airbus і Italdesign запропонували своє бачення транспортної інфраструктури майбутнього, в якому звичні автомобілі будуть замінені на універсальні капсули. І автолюбителям таке майбутнє не сподобається.



Це не просто прототип транспортного засобу — це ціла транспортна концепція. Проект під назвою «Pop Up» являє собою невелику автопілотовану капсулу, яка може літати, їздити — в залежності від того, на якій платформі вона встановлена. Можна, наприклад, доїхати до певного пункту призначення, у якому шасі з колесами відокремиться від капсули, а зверху на ній пристикується квадрокоптер, і подальший шлях Pop Up продовжить вже по повітрю. Більше того, передбачаються навіть спеціальні поїзди, до яких ця капсула пристикується, і пасажири, по суті, виявляються в громадському транспорті, не виходячи з кабіни.

Весь процес максимально автоматизований, ні про яке самостійне управління мови не йде. Необхідно лише викликати капсулу за допомогою спеціального додатка і задати пункт призначення. Автопілот сам прокладе оптимальний маршрут. Перехід від наземного переміщення до повітряного відбувається також автоматично, якщо того вимагає маршрут.

У кожного змінного модуля — своя силова установка і своє джерело енергії. Мова, зрозуміло, йде виключно про екологічні технології: всі силові установки працюють на електриці. Сама капсула являє собою вуглепластиковий монокок довжиною 2,6 метра.

Проект Pop Up піднімає питання і про сам формат пасажирської мобільності майбутнього: передбачається, що ці капсули будуть громадськими, як таксі. Іншими словами, це новий тип каршеринга, в якому особистому транспорту просто немає місця. Сам по собі водій для поїздки на Pop Up вже не потрібен — система все зробить сама.





