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Компанія HTC готує реліз новинки на 12 січня

в Ґаджети 06.01.2017 17 пер.

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Відомий розробник HTC не втомлюється дивувати своїх шанувальників. І вже 12 січня 2017 року збирається представити громадськості цікаву новинку сегмента мобільних ґаджетів, яку вирішив не показувати на виставці CES-2017. Для її офіційної презентації виробник збирається провести окремий захід.

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Про нову розробку HTC поки що мало подробиць. Але точно відомо, що смартфон являє собою фаблет під назвою U Ultra. Швидше за все, пристрій отримає діагональ екрану на рівні 6 дюймів. Крім того, апарат обладнають фотокамерами з видатними характеристиками і можливостями.

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Також передбачається, що смартфон буде представником лінійки відомої під ім’ям Ocean. А вона за чутками повинна включити відразу три моделі смартфона – HTC Ocean Note, Ocean Master, Ocean Smart. Кожна з них отримає свої ексклюзивні особливості та цікаві властивості. Однак чим саме будуть відрізнятися апарати, стане відомо після проведення анонсованого заходу.

Натхнення: mobnovelty.ru

 
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