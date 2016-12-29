Компанія LG презентує модель G6 на місяць раніше

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Одне з найпопулярніших корейських видань «Korea IT News» з посиланням на надійні джерела поділилося зі своїми читачами цікавою інформацією. Виявляється, відомий виробник сучасних пристроїв, LG Electronics, збирається здійснити офіційний реліз наступника смартфона G5 на 1 місяць раніше.

Нагадаємо, що попередні мобільні пристрої були представлені в кінці березні 2016 року. Відповідно цілком очікуваним повинен був стати реліз G6 в цей же період. Проте корейський розробник вирішив порушити свої традиції і зрушив старт масового виробництва нової моделі на місяць. Підтвердженням цьому стала інформація про те, що LG попередила своїх партнерів, що надають необхідні компоненти для смартфонів, про необхідність відвантажити їх вже в наступному місяці.



Також варто відзначити, що в Мережі з’явилися припущення, які стосуються такого поспіху з боку LG. Багато користувачів і експертів індустрії мобільних продуктів зійшлися на думці, що представивши флагман раніше своїх конкурентів, компанія хоче збільшити показники продажів.

Натхнення: mobnovelty.ru