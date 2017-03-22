Компания «Статус» — охранные системы безопасности в Одессе

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В арсенале компании «Статус» собраны передовые решения для создания надежных, эффективных и долговечных охранных систем. Мы ценим безопасность и спокойствие каждого клиента, поэтому предлагаем лишь высококачественное оборудование по адекватным ценам.

Где купить систему видеонаблюдения в Одессе, как не в компании «Статус»?! В нашем каталоге собраны передовые решения от мировых производителей, которые позволяют с наименьшими затратами решить поставленные задачи. Чтобы сделать охрану объекта наиболее качественной, мы предлагаем обратить внимание и на охранные сигнализации. Подобная аппаратура позволяет вести круглосуточное наблюдение за происходящим на объекте и пресекать действия злоумышленников еще до наступления печальных последствий.

У наших клиентов наибольшим спросом пользуется система охранной сигнализации, построенная на базе GSM устройств. Данная технология позволяет не только предотвратить доступ к объекту правонарушителей, но также пресечь случаи возникновения возгорания, затопления и прочих чрезвычайных ситуаций. При наступлении тревожных событий, происходит активизация сирены. Сообщение о возникшей опасности поступает владельцу объекта. Дополнительным преимуществом подобных систем считают экономичность. Они не подразумевают регулярного внесения абонентской платы. Вы несете минимальные расходы и получаете эффективную систему защиты квартиры, гаража, офиса, дома.

Впервые компания «Статус» в Одессе заявила о себе несколько лет назад. Изначально наши сотрудники занимались монтажом охранных систем, поэтому знакомы с реализуемым оборудованием не по наслышке. Для каталога интернет-магазина мы отобрали лишь лучшие продукты всемирно известных брендов, которые доказали свою надежность и эффективность на практике.

Наши консультанты всегда рады помочь с выбором приборов и развеять любые сомнения. Уверенность в долговечности предлагаемого оборудования позволяет нам вести его послегарантийное обслуживание. Эксперты компании «Статус» занимаются настройкой техники в удаленном режиме и решают любые задачи, которые возникают у клиентов на этапе эксплуатации охранных систем.

Мы сумели остановить рост цен на охранное оборудование благодаря налаженному взаимодействию с поставщиками устройств. В каталоге представлены аппараты, принадлежащие к разным ценовым категориям и обладающие различным функционалом. Среди актуальных предложений Вы всегда сможете найти такое, которое удовлетворит все Ваши пожелания.