Комплексная имплантация зубов, методика проведения и показания

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Сегодня среди населения все чаще встречается такое заболевание, как адентия. Она характеризуется полным отсутствием зубов и подразделяется на первичную и вторичную. Оптимальным решение проблемы служит зубная имплантация с последующим протезированием. Современные технологии позволяют добиться высокого качества восстановления зубов, ярким подтверждением этому могут служить отзывы об имплантации зубов. Сейчас существует множество методик восстановления, мы рассмотрим комплексную имплантацию.

Первичная адентия считается сложнейшей аномалией и встречается очень редко. При ней зубы даже и не начинают формироваться, поскольку отсутствуют их зачатки. Вторичная — это удел людей пожилого возраста. Однако специалисты отмечают, что сегодня данное заболевание сильно помолодело и встречается даже у молодых людей.

Адентия влечет за собой множество проблем. У человека нарушается дикция, изменяется в худшую сторону прикус и контуры лица. Больной плохо пережевывает пищу, что отрицательным образом сказывается на работе ЖКТ. Чтобы избавиться от данной проблемы, ему необходимо провести комплексную имплантацию, которая предполагает установку особых имплантов через равномерное расстояние на челюстной кости.

Показания к выполнению комплексной имплантации

Как уже упоминалось выше, ее применяют при полной первичной и вторичной адентии. Еще она используется в случае:

1. Сильной атрофии и истончении костного массива;

2. Невозможности проведения пациенту классической двухфазной имплантации из-за имеющихся у него противопоказаний;

3. Отсутствия солидного числа зубных тканей в ряду;

4. Возникшей необходимости в срочной реконструкции зубов.

Методика проведения комплексной имплантации

Чтобы выполнить подобную операцию, врачи сегодня во многих солидных клиниках используют специальные базальные зубные импланты. Эти изделия разнятся с винтообразными имплантами для классической методики своими габаритами, типом резьбы и особой обработкой поверхности, которая называется «пескоструйной». Кроме всего прочего, такие базальные изделия устанавливаются уникальным атравматичным методом, позволяющим сохранять целостность окружающих имплант мягких тканей. Что касается костной структуры, то ей наносится незначительное повреждение, поэтому реабилитационный период после комплексной имплантации длится не долго. Она еще называется «базальной» и включает в себя несколько основополагающих этапов.

На первом этапе стоматолог устанавливает, есть ли у пациента противопоказания к данному виду зубной реставрации и тщательнейшим образом изучает состояние костного массива челюсти, а также проводит санацию ротовой полости.

Далее следует формирование индивидуальной модели системы имплантантов и определяется зона их размещения в ротовой полости.

На третьем этапе стоматолог-имплантолог осуществляет обезболивание и вживление имплантатов. В некоторых случаях они размещаются под определенным углом, чтобы получить хорошую первичную стабилизацию нагрузки, которая будет формироваться во время процесса жевания новыми зубными тканями.

Следует отметить, что базальные имплантаты составляют единую конструкцию с абатментами (переходниками). В результате такого строения изделий примерно через неделю на импланты фиксируется постоянная протезная система. Стоматолог Станевко Дмитрий предоставляет консультацию онлайн по рентгеновскому снимку зубов. Можно узнать о наиболее подходящем методе имплантации и получить план лечения и восстановления зубного ряда.