Композитный бассейн – простая реализация давней мечты!

Прочная и готовая к монтажу цельная чаша – это композитный бассейн. Выполнен он из стекловолокна, к которому добавляют пластичный полимер. Безопасная продукция доказала свою эффективность, а само сырье активно используется во многих сферах деятельности. Готовые композитные бассейны выдерживают значительные нагрузки, но главное – на их установку отводится минимальное количество времени – всего 5–7 дней.

Важные особенности конструкции

В составе композитных бассейнов только высококачественное сырье, которое и позволяет сделать готовую конструкцию добротной, крепкой, надежной. Состоит чаша из нескольких важных элементов:

Армировка – служит в качестве крепкого остова, который повышает прочностные характеристики продукции.

Матрица – она позволяет сырью принимать заданную форму. Чаша может быть большой или малой, иметь разную глубину и количество уровней.

Добавки – они способны значительно улучшить качество материала, а также увеличить срок использования чаши.

Производится продукция с использованием современной технологии многослойного наложения. Для производства используются полимерные материалы высокой прочности, а после они дополнительно пропитываются волокном. Это и есть армированный слой.

Важные преимущества

Продукция, представленная проверенной компанией «Акватик», – это эталон качества и надежности. Конструкции служат несколько десятилетий, не нуждаясь в ремонте и замене. Производственный процесс практически автоматический, что позволяет значительно снизить влияние человеческого фактора, а также повысить эксплуатационные свойства продукции. К ее достоинствам можно отнести:

Оперативность установки – на монтаж потребуется всего 5–7 дней. На месте роется котлован, засыпается «подушка», на которую и устанавливается чаша. После этого ее крепят и заботятся о прокладке коммуникаций.

Ударопрочность и долговечность – материал не боится механического повреждения, а также воздействия химических веществ и погодных факторов.

Стойкость к УФ-лучам. Продукция даже со временем не деформируется, не теряет свои качественные характеристики, остается высокопрочной и износостойкой.

Простой уход, минимальные затраты на обслуживание. Они значительно меньше, чем затраты, необходимые для ухода за бетонным аналогом.

Невосприимчивость к воздействию бактерий, микроорганизмов.

Устанавливать чашу можно даже на глинистой и песчаной почве, что невозможно в случае использования бетона.