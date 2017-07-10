Конструкція та призначення світлодіодних панелей 600х600

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Світлодіодна панель 600х600, що монтується в підвісний потолок Армстронг є оптимальним варіантом освітлення для офісних центрів, дитячих садків, шкіл, лікарень, торгових павільйонів. Даного виду LED світильники прийшли на заміну втратившим актуальність офісним ЛПО світильникам з лампами 4х18Вт. На відміну від попередньої така технологія забезпечує значно довший термін експлуатації, не потребує обслуговування (заміни ламп що перегорають) та дозволяє отримати яскравіше та більш плавне освітлення без пульсацій.

Конструктивні особливості світлодіодних панелей 600х600

Велику ефективність та довговічність роботи лед панелей вдається досягти завдяки простій, однак дуже функціональній конструкції світильника. В основному панель складається з наступних частин:

Чотири світлодіодні лінійки або світлодіодна стрічка, що розподіляється рівномірно по площині панелі. Дані елементи випромінюють світло. Прозорий розсіювач. Завдяки розсіювачу вдається досягти плавне та рівномірне розподілення світла від світлодіодів. Його, як правило, виготовляють з полікарбонату. У більш дешевих світильниках може виготовлятись з пластику. Драйвер світлодіодної панелі. Це по суті є її блок живлення. Даний пристрій відповідає за рівномірну подачу струму, що подається на світлодіоди. Від якості цього елементу залежить термін експлуатації всієї панелі. Корпус led панелі. Найчастіше корпус (ободок/рамку) в led панелях виготовляють з легких металів (сплаву алюмінію). В залежності від компанії-виробника панелей її рамка може бути сріблястого або білого кольору. Окрім захисту діодів корпус led панелі сконструйований так, щоб діоди не нагрівалися і відводить від них надлишкове тепло.

Основні моменти встановлення потолочних лед панелей 600х600:

Світлодіодні LED панелі в потолок Армстронг для офісних приміщень встановлюються різними способами. Кожний спосіб залежить від типу панелей її розмірів, можливостей підключення та висоти стелі у приміщеннях.

Накладна led панель. Панелі даного виду можуть бути встановленими на площині стелі за допомогою спеціальної накладної рамки товщина якої становить 10 – 20 мм. та фіксуватись за рахунок саморізів, що входять в комплект. Або ж такі панелі вже мають рамку та вбудований всередину драйвер.

Підвісна led панель. Підвісний тип монтажу, як правило, використовується у приміщеннях з висотою стелі більше 4-х метрів. Це може бути натяжна стеля або підвісна (типу Армстронг) – панель підвішується на спеціальні троси.

Вбудована led панель. При даному виді встановлення панель вмонтовується у спеціальні отвори розміром 600х600 мм.