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Продукция американской компании Apple ценится во всем мире за высокое качество сборки, инновационные решения, которые реализуются практически в каждой новинке, и потрясающий фирменный дизайн, пропитанный стилем и духом современности. Единственным минусом, по мнению абсолютного большинства, является стоимость таких гаджетов. Она одна из самых высоких в сегменте и доступна далеко не каждому человеку, даже со средним уровнем дохода. Но не стоит отчаиваться. Выход есть! На сайте «Бимоби» https://bemobi.com.ua/kopii-iphone/iphone-6/ можно по хорошей цене купить высококлассные копии iPhone 6, внешне ничем не отличающиеся от оригинала. О главных особенностях таких устройств и пойдет речь ниже.

Реплика

Девайсы, представленные в магазине, отличаются высочайшим качеством сборки и используемых в процессе производства комплектующих. Гаджет оснащается:

Оригинальным корпусом. Даже специалист не сможет найти отличия. При изготовлении используются те же материалы и формы.



Дисплей. Здесь стоит высококачественная матрица, максимально приближающая качество изображения к прообразу устройства, с которого она создавалась Цвета яркие и сочные. Превосходная контрастность и четкость.



Процессор. Аппарат комплектуется чипсетом МТК 6737, который способен оперативно решать все возложенные на него задачи и при этом экономно расходовать заряд батареи.



Память. В стандартной комплектации реплика iPhone 6 комплектуется двухгигобайтовыми ОЗУ, чего вполне хватает для серфинга в интернете, прослушивания музыки и даже прохождения онлайн-игр.

комплектуется двухгигобайтовыми ОЗУ, чего вполне хватает для серфинга в интернете, прослушивания музыки и даже прохождения онлайн-игр.

Камера. Качество снимков на высоте. Качественный модуль и хорошая оптика позволяют получать снимки хорошего качества.

Особенности

Покупая хорошую копию iPhone 6, клиент получает ряд неоспоримых преимуществ, основные будут перечислены ниже:

Заманчивая стоимость. Цена устройства практически в десять раз ниже, чем у оригинала, при этом внешне никто не заметит разницы.



Отличные характеристик. Аппарат оснащен хорошей камерой, мощным процессором и оперативной памятью достаточного объема.



Замечательный внешний вид. Никто не заподозрит, что вы пользуетесь подделкой, ведь внешне устройства идентичны.

Зачем переплачивать? Покупайте качественные реплики iPhone 6 в интернет-магазине bemobi и наслаждайтесь их длительной и бесперебойной службой за адекватные деньги.