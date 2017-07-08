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Копии iPhone 6

в Ґаджети 08.07.2017 2 пер.

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Продукция американской компании Apple ценится во всем мире за высокое качество сборки, инновационные решения, которые реализуются практически в каждой новинке, и потрясающий фирменный дизайн, пропитанный стилем и духом современности. Единственным минусом, по мнению абсолютного большинства, является стоимость таких гаджетов. Она одна из самых высоких в сегменте и доступна далеко не каждому человеку, даже со средним уровнем дохода. Но не стоит отчаиваться. Выход есть! На сайте «Бимоби» https://bemobi.com.ua/kopii-iphone/iphone-6/ можно по хорошей цене купить высококлассные копии iPhone 6, внешне ничем не отличающиеся от оригинала. О главных особенностях таких устройств и пойдет речь ниже.

Реплика

Девайсы, представленные в магазине, отличаются высочайшим качеством сборки и используемых в процессе производства комплектующих. Гаджет оснащается:

  • Оригинальным корпусом. Даже специалист не сможет найти отличия. При изготовлении используются те же материалы и формы.
  • Дисплей. Здесь стоит высококачественная матрица, максимально приближающая качество изображения к прообразу устройства, с которого она создавалась Цвета яркие и сочные. Превосходная контрастность и четкость.
  • Процессор. Аппарат комплектуется чипсетом МТК 6737, который способен оперативно решать все возложенные на него задачи и при этом экономно расходовать заряд батареи.
  • Память. В стандартной комплектации реплика iPhone 6 комплектуется двухгигобайтовыми ОЗУ, чего вполне хватает для серфинга в интернете, прослушивания музыки и даже прохождения онлайн-игр.
  • Камера. Качество снимков на высоте. Качественный модуль и хорошая оптика позволяют получать снимки хорошего качества.

Особенности

Покупая хорошую копию iPhone 6, клиент получает ряд неоспоримых преимуществ, основные будут перечислены ниже:

  • Заманчивая стоимость. Цена устройства практически в десять раз ниже, чем у оригинала, при этом внешне никто не заметит разницы.
  • Отличные характеристик. Аппарат оснащен хорошей камерой, мощным процессором и оперативной памятью достаточного объема.
  • Замечательный внешний вид. Никто не заподозрит, что вы пользуетесь подделкой, ведь внешне устройства идентичны.

Зачем переплачивать? Покупайте качественные реплики iPhone 6 в интернет-магазине bemobi и наслаждайтесь их длительной и бесперебойной службой за адекватные деньги.

 

 
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