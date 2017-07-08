Копии iPhone 7: возможности аналогов

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Как часто мы отказывали себе в удовольствии иметь современный гаджет в силу его непомерно высокой стоимости. Теперь проблема решена. Благодаря китайским производителям вы станете обладателем копии iPhone 7, которая в 7 раз дешевле, но практически ничем не отличается от оригинала. Пока одни будут копить, вы сможете воспользоваться всеми возможностями модного девайса.

Внешний вид

Облик реплики iPhone 7 абсолютно идентичен оригиналу. Все детали плотно подогнаны до минимальных зазоров. Аппарат имеет металлический корпус со стеклянным экраном, который полностью повторяет стильный дизайн прототипа. Широкий спектр цветовых решений, от черного до розового, устроит как мужчин, так и представительниц прекрасного пола.

Характеристики

Аналоговые модели, которые можно заказать на https://bemobi.com.ua/kopii-iphone/iphone-7/ , работают на двух, четырех и восьмиядерных процессорах MTK. Последний имеет более высокую производительность, которая не зависит от нагрузок. Объем оперативной памяти устройств составляет 16-32 Гб.

Экран

Копии iPhone 7 оснащены сенсорным дисплеем с диагональю 4,7 дюйма. Смартфон, как и оригинальный Apple, обладает функцией 3D Touch, позволяющей получить быстрый доступ к приложениям. Экран имеет яркие, глубокие цвета с широкой палитрой оттенков.

Камеры

Более дорогие реплики укомплектованы камерами от Sony, благодаря которым достигается высокое качество фото- и видеосъемок. Устройства оснащены автофокусом, LED вспышкой, имеют возможность панорамной съемки, фокусировки касанием. Аналоги позволяют создавать так называемые живые фотоснимки, вести продолжительную видеозапись.

ОС (операционная система)

Реплики iPhone 7 работают на ОС Android, но с полностью адаптированным под оригинал интерфейсом. Воспроизводя внутреннее оформление, копии в этом отношении соответствуют прототипу.

Комплектация

Упаковка аналогов – полная имитация оригинальной коробки, которая укомплектована:

копией смартфона iPhone 7;



зарядным устройством;



USB кабелем;



гарнитурой, имеющей символику Apple;



скрепкой для совершения действий с SIM-картой;

Средства защиты

Поскольку все копии проходят обязательную проверку на качество, то срок службы смартфонов довольно долгий. Поэтому нелишне обзавестись дополнительными аксессуарами, которые помогут сохранить изначально привлекательный внешний вид. Этому будет способствовать защитное стекло для дисплея, чехол, который при невысокой цене выглядит просто шикарно.