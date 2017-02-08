Корисні властивості чаю: міфи і факти

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Для початку визнаємо, що чай – дуже корисний напій, який по своїй популярності у світі поступається лише воді. Дослідження підтверджують, що чай здатний захищати серце, нейтралізувати шкідливі хімікати і знижувати ризик інсульту. Але не поспішайте вірити всьому, що ви чуєте про чай! У ці п’ять міфів про чай час перестати вірити

Молоко скасовує всі корисні властивості чаю

Цю теорію розвінчало недавнє дослідження, опубліковане в Журналі сільськогосподарської і харчової хімії. Судячи з отриманих результатів, катехіни (антиоксиданти, пов’язані зі зменшенням ризику деяких типів раку) засвоюються з чаю з молоком в тій же кількості, що і з чаю без молока.

У чорному чаї більше кофеїну, ніж у зеленому

Перестаньте слухати подругу, яка вважає, що краще піклується про своє здоров’я, тому що п’є зелений чай, а не чорний. У всіх видах чаю міститься кофеїн. Рівень кофеїну в чаї залежить від безлічі факторів: як чай був вироблений, який був розмір зібраних листя і як вони були оброблені. Як чай був заварений так само важливо: чим довше його заварюють, тим вище рівень кофеїну. Колір чаю на рівень не впливає, заявило дослідження, опубліковане в Журналі аналітичної токсикології.

Зелений чай допомагає схуднути

Поки що позитивний результат у зменшенні ваги і прискоренні її спалюванні був продемонстрований тільки в лабораторних дослідженнях з участю тварин. Схожі дослідження за участю людей показали набагато менш переконливі результати. Так, зелений чай, як і інші види чаю, володіє корисними властивостями, але «чудовим засобом проти надмірної ваги» назвати його не можна, скільки би нас не переконували помітні рекламні заголовки. Більше того, зловживання зеленим чаєм при недостатньому харчуванні призведе не стільки до втрати ваги, скільки до розладнаному шлунку.

Перцевий чай допомагає проти болю в животі

Перцевий чай проти болю в животі – не найкращий засіб. У деяких людей цей чай може, навпаки, спровокувати гастроезофагеальний рефлюкс або печію. Якщо у вас болить живіт, краще заваріть чай з імбиром.

Детокс чай кращий від звичайного чаю

Дієтолог Анна Тейлор розповіла клініці Клівленда, що так звані детокс-чаї не надають більше користі для здоров’я, ніж зелений або чорний чай. Оскільки такі детокс-чаї частіше позиціонуються як засоби для схуднення, в них нерідко додають діуретики, такі як кропива або кульбаба, які зменшують показники на вагах за рахунок втрати рідини. «До спалювання надлишкового жиру вони не мають ніякого відношення», додає лікар Тейлор.

Натхнення: zdorovie.com