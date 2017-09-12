Корональний викид від спалаху Х8.2 вдарить по Землі (фото)

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Викид маси від спалаху X8.2 вдарить по Землі своїм краєм — на Землю прийшли дані з космічного коронографа LASCO С3, який спостерігає околиці Сонця.

Зображення, що надійшли з телескопа, майже повністю засипані енергійними частинками від спалаху, однак у перші дві години, поки сонячні протони ще не дійшли до супутника, чітко видно великі маси речовини, викинуті з атмосфери Сонця з дуже високими швидкостями (від 1500 до 2500 км/с) і які бурхнули в міжпланетний простір.

Викид маси, виходячи з того, що ми бачимо, є одним з найбільших в історії і можна тільки порадіти, що він стався на значній відстані від лінії Сонце-Земля. Виходячи з вхідних даних, сонячна речовина поширюється в секторі близько 270 градусів і має «накрити» однією хмарою відразу всі внутрішні планети сонячної системи — Марс, Землю, Венеру і Меркурій, що знаходяться на відстані від 50 до 300 млн. км один від одного. При цьому Венера і Меркурій знаходяться практично на шляху сонячної речовини і візьмуть на себе основний удар, а Марс і наша планета будуть задіти сонячною речовиною лише по дотичній.



Прихід викиду до Землі очікується в ніч з 12 на 13 вересня. У цей момент очікується магнітна буря 2 або 3 рівня за 5-бальною шкалою.