Не пропусти
Головна / Всесвіт / Корональний викид від спалаху Х8.2 вдарить по Землі (фото)

Корональний викид від спалаху Х8.2 вдарить по Землі (фото)

в Всесвіт 12.09.2017 6 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
   

Викид маси від спалаху X8.2 вдарить по Землі своїм краєм — на Землю прийшли дані з космічного коронографа LASCO С3, який спостерігає околиці Сонця.

Зображення, що надійшли з телескопа, майже повністю засипані енергійними частинками від спалаху, однак у перші дві години, поки сонячні протони ще не дійшли до супутника, чітко видно великі маси речовини, викинуті з атмосфери Сонця з дуже високими швидкостями (від 1500 до 2500 км/с) і які бурхнули в міжпланетний простір.

Корональный выброс от вспышки Х8.2 ударит по Земле

Корональный выброс от вспышки Х8.2 ударит по Земле

Корональный выброс от вспышки Х8.2 ударит по Земле

Корональный выброс от вспышки Х8.2 ударит по Земле

Викид маси, виходячи з того, що ми бачимо, є одним з найбільших в історії і можна тільки порадіти, що він стався на значній відстані від лінії Сонце-Земля. Виходячи з вхідних даних, сонячна речовина поширюється в секторі близько 270 градусів і має «накрити» однією хмарою відразу всі внутрішні планети сонячної системи — Марс, Землю, Венеру і Меркурій, що знаходяться на відстані від 50 до 300 млн. км один від одного. При цьому Венера і Меркурій знаходяться практично на шляху сонячної речовини і візьмуть на себе основний удар, а Марс і наша планета будуть задіти сонячною речовиною лише по дотичній.

Корональный выброс от вспышки Х8.2 ударит по Земле
Прихід викиду до Землі очікується в ніч з 12 на 13 вересня. У цей момент очікується магнітна буря 2 або 3 рівня за 5-бальною шкалою.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments