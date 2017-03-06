«Космічні трамваї» прийдуть на зміну ракетам-носіям (відео)

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Американський інженер Джеймс Пауелл, один з винахідників технології магнітної левітації, розробив електромагнітну гармату для запуску апаратів в космос без використання звичних ракет.



Система SpaceTram, яку заповзятливий винахідник вже запатентував, використовує технології вакуумного транспорту Hyperloop і потягів на магнітній левітації. Космодром буде являти собою велику вакуумну трубу, спрямовану вгору. Оскільки тертя в ній відсутнє, поміщений всередину об’єкт буде здатний розігнатися до швидкості, близької до другої космічної.

Таким чином «Космічний трамвай» подолає гравітацію планети, або, при необхідності, залишиться на орбіті. Система безракетного запуску першого покоління буде здатна працювати з апаратами вагою до 100 кілограмів, а друге покоління буде оперувати базовими капсулами з пасажирами на борту.

За задумом Пауелла, перевантаження у вакуумній трубі будуть відносно низькими, близько 2-3 g, тому не зажадають від мандрівників професійної підготовки, яку проходять космонавти. За допомогою SpaceTram космічні апарати зможуть запускати навіть ті країни, які не могли собі цього дозволити через велику вартість ракет.