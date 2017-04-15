Коттедж мечты

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(Оцініть статтю!)

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В общем, строил я дом в 70 километрах от Киева. Наконец, достроил и понял, что в свои тридцать добираться сюда полтора часа мне лень. Да и от той планировки, что задумывалась в самом начале ничего не осталось.

Мой отец был инженером по туннелям и мостам. Сам разработал проект и успешно воплощал его в жизнь. Но потом отца не стало, и бремя трёхэтажной громадины легло на меня и мать. Пока я рос, всё что мы могли — это поддерживать его в более-менее нормальном состоянии. Когда поступил в университет, наши доходы увеличились, начали достраивать, но уже по-своему, так как планы отца остались у него в голове. В итоге получилось более чем достойно.

Представьте себе трёхэтажный дом с крытой мансардой из красного кирпича и с сумасшедшим метражом — мечта. Но душа просила чего-то своего и поближе. Поэтому только что отстроенный дом ушёл с молотка, а я заказал под ключ коттедж в 15 километрах от Киева от компании https://silbud.ua/uslugi/design/ с полным сопровождением. Что это значит? Мне не нужно искать землю, получать какие-то документы и заказывать у левого бюро проект. За это всё отвечает «СилБуд». Всё что требуется от меня — заплатить деньги и получить ключ от готового дома.

Что мне понравилось в компании, так это точный прайс. Ты точно видишь, за что платишь деньги. Все работы разбиты на такие секции:

земляные,

бетонные,

кладочные,

кровельные,

фасадные.

Вот, допустим, вы хотите сэкономить. В таком случае можно отказаться от фасадных работ. Не скажу, что это самое разумное решение. Но на год-два этот пункт можно отложить, пока не появятся деньги. Хотя я заказал полный набор, даже облагораживание территории. Кстати, ребята из «СилБуд» не только строят дома, но и делают заборы, занимаются ландшафтным дизайном и так далее.

Сразу скажу, что в моём понимании дом под ключ — это не строение посреди пустыря. Я хочу приезжать в место с красивым садом, ухоженным газоном и дорожками. Чтобы вид из окна радовал глаз, а не вызывал желание повеситься.

Постройка дома и облагораживание территории — это ещё не всё. Вы же не хотите приехать в голые стены и спать на полу? Нет, некая романтика в этом есть, особенно если на пол постелить шкуру убитого ранее саблезубого медведя, зажечь камин, налить вина и обнять девушку за обнажённые плечи. Но эту акцию с тем же успехом можно провести и в отлично меблированном и обставленном доме. Поэтому я также заказал у специалистов компании «СилБуд» такую услугу, как дизайн интерьера. При этом я хотел, чтобы он полностью отвечал моим желаниям и представлению того, как должен выглядеть мой коттедж изнутри. Поэтому мы долго разговаривали с дизайнером, обсуждали различные варианты, пока не сошлись на проекте, который мне понравился.

Забавно, что в процессе создания дизайна будущего дома, я узнал об отличиях стиля арт деко от ампира, а также особенностях современной готики и классицизма. Это довольно странно, но разговоры с моим дизайнером приносили мне настоящее удовольствие. Приятно говорить с человеком, который увлечён своей работой. Хотя временами его горящий взгляд меня пугал. Но все опасения исчезли сами собой, когда я повернул ключ и вошёл в свой новый дома. Знаете, это такое ощущение, как будто нашёл то, что давно искал. Своё место. Точку возврата, в которой всё приходит в норму, а тревоги, переживания и боль остаются за дверями. Я построил свой дом, пусть и с помощью мастеров «СилБуда». Но это моё отражение, виденье того, как я хочу жить. И они его воплотили в жизнь. За это хочется их искренне поблагодарить. Поэтому не бойтесь быть собой — мечтайте и воплощайте мечты в жизнь, а возможности появятся. Главное, смело идите вперёд.