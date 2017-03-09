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Кожен француз отримає 200 євро на покупку електровелосипеда

в Авто 09.03.2017 89 пер.

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Уряд Франції оприлюднив указ про надання субсидії в розмірі 200 євро на придбання електричного велосипеда.

Скористатися цією пропозицією може кожен француз у період з 19 лютого 2017 року по 31 січня 2018, повідомляє recyclemag.ru.

Проект був розроблений за ініціативою міністра екології Франції Сеголен Руаяль. Указ не поширюється на велосипеди з неекологічним свинцево-кислотних акумулятором і транспортних засобів потужність яких перевищує 3 кВт.

Допомога при купівлі електровелосипеда не є чимось новим для Франції. У Парижі, Каннах і Бордо вже кілька років працює подібна програма.

 

 
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