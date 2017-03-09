Кожен француз отримає 200 євро на покупку електровелосипеда

Скористатися цією пропозицією може кожен француз у період з 19 лютого 2017 року по 31 січня 2018, повідомляє recyclemag.ru .

Проект був розроблений за ініціативою міністра екології Франції Сеголен Руаяль. Указ не поширюється на велосипеди з неекологічним свинцево-кислотних акумулятором і транспортних засобів потужність яких перевищує 3 кВт.

Допомога при купівлі електровелосипеда не є чимось новим для Франції. У Парижі, Каннах і Бордо вже кілька років працює подібна програма.