Крижані вежі індійського інженера рятують землю від посухи

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Зміна клімату позначається на льодовиках Гімалаїв – вони «худнуть». Як наслідок, весняне танення криги в останні роки затримувалося у часі і було не настільки інтенсивним. Тала вода, така необхідна у сезон для зрошення полів і поливу садів, приходила тільки в червні.



На допомогу жителям Гімалаїв, а конкретно індійського регіону Ладакх, прийшов інженер Сонам Вангчук.



Він раніше займався будівництвом будинків на сонячних батареях і удосконалив дров’яні печі, тепер же винайшов, як в термін доставити воду на поля. Суть винаходу полягала в тому, щоб прокласти сифонний трубопровід від гірської річки до одного з сіл. Вода, йдучи по вертикальній трубі, на виході під сильним тиском замерзала. У результаті утворилася крижана вежа заввишки 20 м, схожа на ступу (буддійське святилище). Як і очікувалося, в квітні «ступа» почала танути, зрошуючи ділянку поля. До червня крижана вежа розтанула, але до цього часу настало танення льодовика.

Зараз інженер прокладає трубопроводи ще для 50 веж, кожна з яких буде щорічно забезпечувати 10 млн літрів води на площі близько 10 га полів, повідомляє National Geographic. Крім того, вже побудована перша крижана вежа в Швейцарських Альпах, в Індії за допомогою сифонних трубопроводів збираються контролювати рівень льодовикових озер, щоб запобігти паводкам.

У минулому році Вангчук ініціював створення Пангімалайського дослідницького університету, який буде вирішувати екологічні проблеми регіону. Інженер вірить, що вони встигнуть навчити місцевих жителів пристосуватися до майбутніх змін, і тим самим їх дітей мине доля кліматичних біженців.